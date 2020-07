Seizoensarbeiders uit oranje of rood gebied moeten bij aankomst meteen coronatest ondergaan Toon Verheijen

31 juli 2020

15u22 11 Hoogstraten De gemeentebesturen van Rijkevorsel, Merksplas en Hoogstraten hebben alle tuinbouwers een brief gestuurd met een duidelijke boodschap: zorg dat uw seizoenarbeiders zich aan de regels houden. Bovendien moeten alle arbeiders die vanuit een oranje of rode zone komen zich verplicht laten testen op het coronavirus.

De Noorderkempen is een van de gebieden waar tijdens het plukseizoen voor groenten en fruit massaal veel seizoensarbeiders komen om de tuinbouwers te helpen bij het binnenhalen van de oogst. Omdat er links en rechts klachten komen dat sommige groepen het niet al te nauw nemen met de regels, hebben de gemeentebesturen van Rijkevorsel, Merksplas en Hoogstraten een gemeenschappelijke brief opgesteld die naar alle land- en tuinbouwers is gestuurd, vooral omdat de coronacijfers opnieuw de hoogte in gaan. Al blijven die voorlopig relatief voor de drie gemeenten: Hoogstraten telt er 12 de laatste zeven dagen, Rijkevorsel 3 en Merksplas 0. “We willen met de brief ons engageren om de land- en tuinbouwers te begeleiden door deze crisis”, zeggen de burgemeesters Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft), Dorien Cuylaerts (N-VA) en Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas). “We roepen de zaakvoerders op om hun personeel duidelijk te maken dat ze echt wel de regels moeten volgen.”

Testen

De drie gemeentebesturen doen dat in de eerste plaats voor alle inwoners, maar benadrukken ook het belang voor het bedrijf. “Het is ook voor de gezondheid van de personeelsleden zelf van belang, maar ook voor de rendabiliteit van het bedrijf zelf. Want als de werknemers besmet geraken, kan dat een fatale klap zijn.”

De seizoensarbeiders zullen zich vanaf zaterdag verplicht aan enkele regels moeten houden. “Iedereen die terugkeert uit het buitenland moet 48 uren op voorhand een formulier invullen. Daarnaast zijn er ook nog extra maatregelen die opgelegd worden door Buitenlandse Zaken afhankelijk van de kleurcode. Groen wil zeggen dat er geen extra maatregelen genomen moeten worden. Bij code oranje zijn een coronatest en quarantaine aangeraden en bij rood is een coronatest én veertien dagen in quarantaine verplicht. Maar wij leggen zelf als gemeentebesturen een verplichte test op vanaf code oranje. Dat betekent bij aankomst contact opnemen met een arts én een test laten doen.”

Temperatuur meten

Zodra de seizoensarbeiders zich bij de gemeente laten inschrijven als seizoensarbeider, moeten ze dus een attest kunnen voorleggen van maximaal 48 uur oud waaruit blijkt dat ze getest zijn. Als dat attest er niet is, moet de tuinbouwer zorgen voor een quarantainemogelijkheid. “Daarnaast moeten de zaakvoerders zich ook houden aan de specifieke richtlijnen. Dagelijks moet de temperatuur gemeten worden en bij een verhoging moet een arts geraadpleegd worden.”