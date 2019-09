Schoolgebouwen van Spijker dienen voor het goede doel even als loopparcours Wouter Demuynck

29 september 2019

17u03 0 Hoogstraten De schoolgebouwen van het Spijker in Hoogstraten waren zaterdag even een loopparcours tijdens de SpijkerRun. De loop- of wandeltocht doorheen alle gebouwen van het Spijker bracht geld in het laatje voor Welzijnsschakel ‘t Ver-Zet-Je in Hoogstraten. Heel wat sportievelingen, zowel jong als oud, deden hun duit in het zakje door enkele kilometers te lopen of te stappen.

Kinderdagverblijf Spijker en Gelmeltjes, Basisschool Spijker, ASO Spijker, VTI Spijker en Spijker Internaat werken dit schooljaar rond het jaarthema ‘Hier beweegt iets...’. Daarom wilden ze een ludieke start nemen met de SpijkerRun. “Je loopt of wandelt door gangen en lokalen die anders niet toegankelijk zijn voor het publiek”, vertelt leerkracht L.O. Bert Martens. “Het domein van VZW Spijker is een mooie locatie met veel plaats om te lopen of te wandelen. We wilden iedereen, jong en oud, op een alternatieve wijze laten kennismaken met onze Spijkersite.”

Iedereen kon deelnemen aan de SpijkerRun. Voor de echte sportievelingen was er een looptocht van ruim 3km langs gangen, lokalen en trappen doorheen het hele Spijkercomplex. Voor mensen met een beperking en wandelaars was er de toegankelijke Spijker-speelplaatsenroute van 1km. Wie dat wilde, kon ook meerdere rondjes lopen.

De opbrengst van het evenement gaat naar Welzijnsschakel ’t Ver-Zet-Je voor De Warmste Week. ’t Ver-Zet-Je biedt concrete hulp aan kansarme mensen en gezinnen in en rond Hoogstraten. Ook in VZW Spijker zijn er een aantal kinderen die ondersteuning krijgt van ‘t Ver-Zet-Je.