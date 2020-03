Scholen zijn extra alert door coronavirus, maar voorlopig nergens extreme maatregelen Toon Verheijen

02 maart 2020

02 maart 2020

Bij heel wat scholen in de Kempen worden extra maatregelen genomen tegen het coronavirus, maar extreme acties blijven uit. Alle directies geven wel aan dat ze extra alert zijn. Zowat overal geldt de regel dat leerkrachten of leerlingen die ziek worden onmiddellijk de klas moeten verlaten.

Op Het Klein Seminarie in Hoogstraten hebben ze voorlopig nog geen overdreven afwezigheden vastgesteld. “We proberen ouders en leerlingen vooral een geruststellende boodschap te geven”, zegt Greet Op De Beeck. “Via Smartschool en op onze website hebben we een bericht geplaatst met de voornaamste informatie over het virus en de richtlijnen van de overheid. In elke klas hebben we ook een affiche opgehangen van de Vlaamse overheid met de richtlijnen om het virus te voorkomen. We hebben op school ook een contactpersoon aangeduid voor ouders met vragen en er is een aparte kamer voorzien voor leerlingen die plots ziek worden. In alle toiletgebouwen is ook voldoende zeep voorhanden. Wij voorzien in alle klassen ook afsluitbare vuilnisbakken voor de papieren wegwerpzakdoekjes.”

Bezorgdheden

De school kampt ook niet met abnormaal veel afwezigheden. “Er komen vragen van ongeruste ouders en dan adviseren we telkens om bij twijfel of bezorgdheid over de gezondheid van hun kind het kind thuis te houden en de huisarts te consulteren”, gaat de directrice verder. “Mogelijk plaatsen we vanavond een nieuw bericht op Smartschool en de website voor de ouders. We willen dan een antwoord bieden op veel gestelde vragen. Ook voor de leerkrachten postten we al een update op Smartschool. Het is onze bedoeling om hen zo goed en zo snel mogelijk op de hoogte te houden van de situatie.”

Lagere scholen

Ook de lagere scholen in Hoogstraten en de deeldorpen zijn extra alert, maar ook daar zijn er geen opvallend afwezigheden. Nergens worden extreme maatregelen genomen. “Iedereen (leerkrachten, ouders en leerlingen) wordt wel attent gemaakt op de extra aandacht voor hygiëne: handen wassen, niezen en hoesten in arm. Kinderen die koorts hebben, moeten thuis blijven maar dat is altijd het geval. Leerlingen die koorts krijgen op school, worden uit de klas gehaald en de ouders worden meteen verwittigd. Maar ook dat zijn regels die altijd gelden. Verder zijn leerkrachten ook extra aandachtig in de klas”, klinkt het daar. Overal worden ook papieren zakdoekjes aangeraden en worden de vuilnisbakken regelmatig leeggemaakt.

Vosselaar

De basisschool Heieinde in Vosselaar krijgt weinig verontruste ouders aan de lijn. “We hebben vorige week vrijdag een mailing verstuurd naar alle ouders met duidelijke info vanuit de overheid. Wellicht heeft dit wel duidelijkheid gebracht. In de klassen wordt er door de kinderen wel veel over gesproken. Vanuit hun leefwereld is dit bedreigend nieuws. Onze leerkrachten proberen de juiste omkadering te geven.”