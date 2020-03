Schepen wil meer controles in grensstreek: “Wij blijven in ons kot, maar Nederlanders passen groepsimmuniteit toe: Absurd!” Toon Verheijen

18 maart 2020

11u51 8 Hoogstraten Roger Van Aperen (N-VA), schepen van Zorg in de grensgemeente Hoogstraten, pleit voor extra maatregelen in de grensstreek. “Wij moeten in ons kot blijven, maar Nederlanders mogen nog altijd gewoon buitenkomen, want zij passen de groepsimmuniteit toe. Dit is absurd.” Het kabinet van Jan Jambon en Pieter De Crem mag zich aan een e-mail verwachten vanuit het hoge noorden.

Vorige week was er heel wat commotie omdat horecazaken in Nederland gewoon open waren terwijl ze in België verplicht dicht waren. Dat zorgde bijvoorbeeld in Sluis en Baarle-Nassau/Hertog voor absurde toestanden. Dat ‘probleem’ is ondertussen opgelost, maar toch heeft schepen van Zorg Roger Van Aperen (N-VA) in Hoogstraten bedenkingen bij het beleid dat in Nederland gevoerd wordt.

Absurd

“Wij passen de ‘blijf in uw kot’-techniek toe, terwijl Nederland gaat voor de groepsimmuniteit (het gecontroleerd laten uitbreiden van het aantal besmettingen om zo immuniteit op te bouwen, red). Dat is compleet absurd, zeker in tijden van een eengemaakt Europa”, zegt Roger Van Aperen. “Wij doen er alles aan om geen extra besmettingen te krijgen en in Nederland doen ze dus net het omgekeerde. Dat is om problemen vragen. Kijk maar naar onze grens met Nederland. Die loopt van Knokke-Heist tot in Limburg.”

“Dat zijn héél wat kilometers en vele tienduizenden mensen die daar wonen. Mensen in de grensstreken hebben dus een veel grotere kans om geïnfecteerd te geraken, want je moet eerlijk zijn: Nederlanders gaan blijven komen en helaas zullen er ook Vlamingen zijn die nog altijd naar Nederland gaan”, aldus Van Aperen.

Containers

De stad Hoogstraten gaat alvast meer sensibiliseren, vooral naar de eigen inwoners toe om niét meer de grens over te trekken. Maar de schepen wil een stap verder gaan. “Destijds met de vogelgriep werden er containers geplaatst op kleine wegen en werden er controleposten geplaatst op de grote wegen. Ik zeg niet dat we nu dezelfde extreme maatregelen moeten nemen, maar wij pleiten toch voor meer controles. Of we kunnen de Nederlandse regering ook vragen om haar inwoners te vragen even niét meer de grens over te steken.”