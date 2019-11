Scheldebrouwerij investeert in hypermoderne afvullijn voor fles én blik en brengt ‘n Toeback terug Toon Verheijen

15 november 2019

11u52 0 Hoogstraten De Scheldebrouwerij pakt volgend jaar uit met een forse investering om in te spelen op de toekomst. Het pakt uit met een revolutionaire afvullijn waarbij zowel bier op fles als op blik gebotteld kan worden. Met het type machine dat ze installeren zorgen ze zelfs voor een primeur in bierlandschap.

De Scheldebrouwerij startte ooit als hobbybrouwerij in het Nederlandse Krabbegat, maar tien jaar geleden staken ze de grens over om de brouwerij verder uit te bouwen op de transportzone in Meer. Brouwer Jeroen Havermans liet zich vorig jaar al eens ontvallen dat de brouwerij serieuze plannen had in de toekomst en nu is de knoop ook definitief doorgehakt. “We gaan voor een hypermoderne afvullijn waarmee we zowel op fles, vat én blik kunnen bottelen”, vertelt Jeroen Havermans. “Her en der bestaan er al wel zo’n installaties, maar met dit type dat echt wel de beste technieken combineert zijn we zowat de eerste.” De gloednieuwe afvullijn die in 2020 geïnstalleerd zal worden, is van het Duitse bedrijf Krones. Per uur zullen er niet minder dan 9.000 flessen afgevuld kunnen worden. “En dat is ongeveer drie keer sneller dan de huidige”, zegt Jeroen Havermans. “De lijn is ook volledig geautomatiseerd waarbij waarbij de dozen automatisch gestapeld worden.”

Nieuwe bieren

Het zal nu ongeveer een jaar duren vooraleer de nieuwe machine volledig operationeel is. Daarna zullen de bieren van de Scheldebrouwerij dus ook in blik worden verkocht. “Maar zeker niet allemaal. We denken vooral aan nieuwe bieren”, zegt Havermans. De Scheldebrouwerij lanceert overigens dezer dagen een bier dat de laatste keer werd gebrouwen in 2016. De Toeback is terug. “We hebben hem wel een beetje gerestyled, want we hebben hem gebrouwen met de Amerikaanse hopsoort sabro. Op vier verschillende momenten in het brouwproces hebben we die toegevoegd, zodat de smaak dominant aanwezig is.”