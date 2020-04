Samenstelling werkgroep steunmaatregelen corona zorgt opnieuw voor politiek steekspel Toon Verheijen

27 april 2020

23u47 0 Hoogstraten Het stadsbestuur van Hoogstraten gaat een werkgroep samenstellen die tegen 22 juni een uitgebreid plan op papier wil hebben om verenigingen, handelaars, inwoners en horeca te steunen in de naweeën van de coronacrisis. De oppositiepartijen reageerden verbolgen, want enkel de meerderheid én drie leden van de administratie worden opgenomen in de werkgroep. De 100 euro extra voor zorgpersoneel of het (deels) afstaan van zitpenningen en schepenloon : die werden doorverwezen naar de werkgroep die dinsdag een eerste keer samenkomt.

Fons Jacobs (Anders) wilde als oppositieraadslid een voorstel indienen om zorgverleners in deze coronacrisis een extra vergoeding van 100 euro te geven voor alvast de maanden maart, april en mei. Maar nog voor het punt effectief werd uitgelegd, vroeg burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft) een tussenkomst over het samenstellen van een taskforce rond het uitwerken van steunmaatregelen rond corona. Een vraag die twee weken geleden al door CD&V en Anders werd gevraagd. “En ja we gaan die werkgroep samenstellen”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “We willen vooral snel en efficiënt te werk gaan. Alle groepen uit de bevolking zullen erbij betrokken worden en we willen ook werken met een klankbordgroep om de voorstellen eventueel af te toetsen. Voor de samenstelling van de werkgroep kiezen we bewust voor een niet te grote groep: drie leden uit de administratie, een raadslid en schepen van N-VA, een raadslid en schepen van Hoogstraten Leeft en de burgemeester als voorzitter. We zullen alle voorstellen evalueren. Dus ook die van de oppositie want daar zaten er goede bij. De bedoeling is om een uitgewerkt en gedragen plan te kunnen voorleggen tegen 22 juni.”

We zullen alle voorstellen evalueren. Dus ook die van de oppositie want daar zaten er goede bij. Burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft)

Intensief

Burgemeester Marc Van Aperen benadrukt dat ze heel intensief te werk gaan. “We zullen iedereen horen. We gaan meer dan regelmatig samenkomen, 1 of 2 keer per week. Alles zal daar besproken worden. Ook de voorstellingen van de oppositie die zeker waardevol waren. Er ligt overigens al heel wat op tafel. We gaan alles bekijken met het nodige respect. De oppositie zal het niet leuk vinden, maar we gaan het toch op deze manier doen.”

Als je dit voorstel bekijkt dan is het duidelijk: de meerderheid schakelt de administratie in om hun uitgewerkt plan op papier te zetten. Een plan van een selectief clubje. Oppositieraadslid Tinne Rombouts (CD&V)

Geen respect

Vanuit de oppositie wordt stevig gerepliceerd. “Dit getuigt van bijzonder weinig respect”, zegt Fons Jacobs (Anders). “We vragen ons af of dit echt een stap vooruit is. Wij worden gewoon aan de kant gezet. We hadden graag in die werkgroep gezet omdat we mee willen nadenken. De meerderheid zegt altijd dat ze democratisch en verbindend is? Vreemd, want hier worden we volledig buitengesloten.” Ook Tinne Rombouts van CD&V is hard? “Dit is gewoon teleurstellend. Als je dit voorstel bekijkt dan is het duidelijk: de meerderheid schakelt de administratie in om hun uitgewerkt plan op papier te zetten. Een plan van een selectief clubje. Het is ongelooflijk dat een uitgestoken hand weer wordt neergesabeld. Het is crisistijd. Je moet dingen niet zomaar wild voorstellen, maar alles met kennis samenbrengen.”

Een warm plan dat we willen samenstellen met mensen die aan één zeel willen trekken en niet mensen die dat misschien niet willen doen Burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft)

Efficiënt

Burgemeester Marc Van Aperen bleef bij zijn standpunt. “We kiezen voor snelheid en efficiënte en we zullen een warm plan voorstellen. Een warm plan dat we willen samenstellen met mensen die aan één zeel willen trekken en niet mensen die dat misschien niet willen doen.” Waarop Fons Jacobs nog repliceerde: “Snel ? 22 juni? Dat kan volgens mij anders.” Of net als Tinne Rombouts. “Wij willen inderdaad net als jullie een plan dat zorgt voor een warme doorstart voor iedereen. Dat is ons doel. Dat willen we nastreven.”