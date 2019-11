Ruim driehonderd zwemmers zwemmen voor Kinderkankerfonds tijdens Zwemmathon Toon Verheijen

23 november 2019

22u40 0

Zo’n driehonderd zwemmers hebben afgelopen weekend In het zwembad Sportoase Stede Akkers baantjes gezwommen tijdens de Zwemmathon in het kader van de Warmste Week. Het Hoogstratens Zwem Team organiseert het evenement samen met de Hoogstraatse Reddersclub. Deelnemers betaalden 5 euro per zwembeurt. Er deden ook vijf teams mee die gaan proberen om 24 uren lang in het zwembad te blijven. Er kwamen alles samen zo’n driehonderd zwemmers opdagen. Dit jaar orgden er ook weer DJ’s die voor de motiverende beats zullen zorgen gedurende de hele periode. DJ Marc van den Broek (DJ Broekie), DJ Michelekke, DJ Ruben Van Dijk, Jimmy Penders (Mike Kavelli), Jan V., Double-U, ForFuts en het nieuwe duo Dutch Hour doen mee. “Alles samen werd er zo’n 600 kilometer gezwommen", zegt organisator Patrick Lambreghts. “Iets minder dan vorig jaar, maar uiteindelijk maakt het aantal gezwommen kilometers niet zoveel uit en is vooral het aantal deelnemers dat telt. De nachtelijke uren tijdens 2 en 4 uur waren het moeilijkst, maar uiteindelijk was er altijd wel iemand in het zwembad aanwezig.”