Ruben Tilburgs (Hoogstraten) ontvangt ex-club Dessel in beker: “Ons eerste doel is bereikt” Kristof Gabriels

16 september 2020

12u25 1 Hoogstraten Dankzij een 2-3-zege tegen het Henegouwse PAC-Buzet plaatste Ruben Tilburgs zich met Hoogstraten voor de vierde bekerronde zaterdag thuis tegen zijn ex-club Dessel.

De Rooikens maakten het zichzelf afgelopen weekend in de derde ronde onnodig moeilijk. “Na een goede eerste helft, waarin we alles onder controle hadden, moest de marge eigenlijk al veel groter zijn dan 0-1”, vertelt kersvers aanvoerder Tilburgs. “Iets voor het uur verdubbelden we dan toch de score, maar in amper één minuut tijd scoorden zij twee keer en konden we opnieuw beginnen. Gelukkig zijn we rustig gebleven, waardoor de verdiende 2-3 vrij snel viel.”

In de volgende ronde neemt Tilburgs het op tegen zijn ex-club Dessel. “Het is niet alleen een mooie affiche. Ik heb er zelf ook drie heel toffe jaren gekend. Het wordt dus ongetwijfeld een leuk weerzien. Al is het nog niet helemaal zeker of ik wel fit geraak na een serieuze tik op mijn knie vorige zaterdag, maar ik ga er wel alles aan doen om te kunnen spelen.”

Vier op zes

Door de kwalificatie voor de volgende bekerronde verschuift de competitie-opener in en tegen Houtvenne naar volgende week woensdag. “Dat is dan maar zo. We wilden absoluut die vierde ronde tegen Dessel halen. Ons eerste doel van het seizoen is dus bereikt. Bovendien denk ik wel dat we klaar zijn om direct drie matchen in een week te spelen. We hebben in elk geval een goede voorbereiding achter de rug en groeien duidelijk naar onze beste vorm. Dat zal trouwens ook nodig zijn, want we mikken op een vier op zes in onze eerste twee competitiematchen. We zullen er dus meteen moeten staan.”

Tilburgs begint duidelijk vol vertrouwen aan het nieuwe seizoen. “Dankzij een aantal gerichte transfers zijn de pijnpunten van vorig jaar weggewerkt. Toen misten we diepgang in ons spel, maar met het aantrekken van typische flankspelers zoals Kuijlaars en Naqqadi heeft het bestuur dat probleem goed aangepakt. Ze hebben duidelijk lessen getrokken uit de mindere jaren die Hoogstraten toch wel achter de rug heeft. Bovendien waait er een ietwat nieuwe wind binnen de club. Daarom is het belangrijk om goed aan de competitie te beginnen zodat die positieve vibe zo lang mogelijk aanhoudt.”

Nieuwe voorzitter

Ondertussen maakt Hoogstraten ook werk van een verjonging in de bestuurskamer. Zo geeft Jan Michoel na meer dan 30 jaar voorzitterschap de fakkel door aan Dominiek Van Den Bosch. Ook bestuurslid Guy Fransen en secretaris Fons Van Den Broeck zetten een stapje terug. De drie ouwe getrouwen blijven nog wel twee jaar aan boord om de overgang naar een nieuw en verjongd bestuur gestructureerd te laten verlopen.