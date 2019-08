Robbe Meyvis grijpt ‘medaille d’excellence’ in categorie meubelmaken Toon Verheijen

27 augustus 2019

Hij is amper 21, werd al vier keer Belgisch kampioen in het vakgebied meubelmaker en voegt daar nu nog een prijs aan toe. Op de World Skills in Rusland bekroonde de jury hem met een medaille d’excellence. Enkele maanden geleden verklaarde Robbe nog dat hij dat al prachtig zou vinden. “Het was bij momenten zwaar voor hem, maar dat hij nu deze medaille krijgt is geweldig. Dit wil echt zeggen dat hij bij de top hoort van de wereld op vlak van meubelmaken. We zijn enorm fier.”

Robbe Meyvis volgde les aan VITO in Hoogstraten en daarna Houttechnologie aan de Hogeschool Gent. De middelbare schoolbanken heeft hij dus al een tijdje verlaten, maar hij hangt er wel aan de ‘Wall of Fame’. Hout is altijd een passie geweest voor Robbe. “Mijn vader is zelf ook timmerman. Vanaf mijn zes of zeven jaar stond ik al mee in de werkplaats met een zaag in mijn handen”, verklaarde Robbe maanden geleden al. “Ik maakte ook vogelkastjes die ik dan verkocht voor een goed doel. Ik heb er altijd wel van gedroomd om meubels te gaan maken. Mijn opleiding bij VITO was zeker goed. Ik heb er enorm veel opgestoken, maar het puur ambachtelijke heb ik me grotendeels zelf aangeleerd.”