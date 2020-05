Rik en Jeanne zijn 60 jaar getrouwd: familie roept op om massaal kaartjes te sturen Toon Verheijen

04 mei 2020

11u05 13 Hoogstraten De ‘Mjeelse Pieren’ Rik Willemse en Jeanne Van Boxel hebben deze week iets bijzonders te vieren. Op 7 mei vieren ze immers hun diamanten huwelijksjubileum. De familie wil hen verrassen met veel kaartjes nu een groot feest niet kan.

Rik Willemse en Jeanne Van Boxel werden allebei geboren in Meerle. Rik op 23 februari 1935, Jeanne op 24 maart 1939. Ze zijn altijd in Meerle blijven wonen. Ze woonden bij elkaar in de buurt en door veel samen te spelen, sloeg de vonk over.

Rik en Jeanne trouwden op 7 mei 1960 en kregen drie kinderen: Rina, Monique en Guy. Rik heeft altijd gewerkt bij de dienst Openbare Werken en Jeanne stond in voor het huishouden. Beiden hebben ze ook tientallen jaren de kantine van de voetbal uitgebaat. Hun vrije tijd brachten ze door met voetbal, tuinieren en handwerk.

Ondertussen zijn er ook drie kleinkinderen en vier achterkleinkinderen bijgekomen. Op 15 januari zijn ze samen naar Binnenhof in Merksplas verhuisd nadat Rik lang in het ziekenhuis had gelegen. Het was hun grootste wens om samen te blijven. Ze zijn er heel graag, worden enorm goed verzorgd en kunnen mooi samen hun oude dag doorbrengen.

Kaartje sturen

De familie had een groot om hun huwelijksverjaardag te vieren. “Maar nu alles in het water valt, hopen we ze op een andere manier te verrassen”, knipoogt Ann Jansen. “We hopen dat er zoveel mogelijk kaartjes worden opgestuurd naar hen. Dat zouden ze echt wel fijn vinden.”

Het kaartje mag opgestuurd worden naar WZC Binnenhof, Tav Willemse- Van Boxel Rik en Jeanne, Kamer 206, Albertstraat 2, 2330 Merksplas.