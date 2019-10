Rik (21), de jongste cafébaas van de Kempen, heropent Dorpscafé De Guld: “Mijn kinderdroom sneller vervuld dan gedacht” Toon Verheijen

21 oktober 2019

Wortel is binnenkort geen dorp meer zonder bier, want midden november heropent café De Guld aan Poeleinde met naar alle waarschijnlijkheid de jongste cafébaas van de Kempen. Rik Ouwerkerk (21) zal dan plaats nemen achter de tapkranen. "Als 10-jarige jongen droomde ik al van een eigen café."

Wortel telt twee horecazaken met De Nieuwe Buiten en De Guld. De eerste is al een tijdje enkel nog op afspraak open en De Guld – eigendom van de Sint-Joris Gilde – stond al enkele maanden leeg nadat de vorige uitbaters ermee ophielden.

Behalve in het weekend in jeugdhuis ’t Slot vloeide er dus nergens nog bier uit de tapkranen. Maar daar komt dus verandering in, want de jonge Rik Ouwerkerk maakt zijn droom waar. “Ik stuurde vorige zomer af aan VTI Spijker na een zevende specialisatiejaar ‘Drankenkennis’”, vertelt Rik. “Ik kreeg enkele jobaanbiedingen en was aan het afwegen waar ik zou beginnen. Tot ik op een avond voorbij De Guld reed en met de mensen van Sint-Jorisgilde aan de praat geraakte. Of ik geen zin had om de zaak over te nemen. Ik ben dan beginnen nadenken. Het was altijd al een kinderdroom. Dus heb ik de knoop doorgehakt: ik ga ervoor.”

Ik droomde op mijn tiende al van een eigen horecazaak Rik Ouwerkerk (21)

Renovatiewerken

Rik maakte met de Sint-Jorisgilde wel de afspraak dat er eerst grondige renovatiewerken zouden gebeuren. “Ik wil er écht een draaiende zaak van maken, maar dan moet het de sfeer van een echt dorpscafé uitademen”, zegt Rik. “We vernieuwen zowat alles. De toog, de verlichting, het plafond, het sanitair en het meubilair. Het terras pakken we ook aan. Je zal bij ons ook terecht kunnen voor een kleine snack.”

Rik wil ook de link met de Sint-Jorisgilde meer zichtbaar maken door onder meer een kruisboog op te hangen in de zaak. “Ik heb mezelf ook lid gemaakt. Echt een leuke bezigheid”, glimlacht Rik.

Evenementen

Tijdens zijn studies nog had Rik een eigen zaakje opgestart, Super Drink Fresh Bites. Met die zaak trok hij naar bedrijfs- op privéfeestjes met cocktails en bijhorende hapjes of workshops bier, cocktails en tapa’s. “Met die zaak stop ik, maar het is wel de bedoeling dat ik bijvoorbeeld op rustige momenten nog workshops ga organiseren”, vertelt Rik.

“De afspraak met de Sint-Jorisgilde is dat ik het zaaltje daarvoor mag gebruiken als zij hier niet zijn. Ook voor privéfeestjes of vergaderingen mag die zaal gebruikt worden. Daarnaast wil ik ook met de kermis allerlei dingen organiseren en in de zomermaanden eventueel ook wat evenementen buiten.”

“Maandag wordt onze vaste sluitingsdag. De andere dagen zijn we open vanaf 12 uur, vrijdag vanaf 11 uur en in het weekend van 10 uur. Tot wanneer? Zolang het nog gezellig is (lacht).”