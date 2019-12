Resto Signatuur sluit de deuren, maar gaat nieuw avontuur aan in Antwerpen: “Voor elke merci van de klanten: jullie merci!” Toon Verheijen

05 december 2019

17u38 0 Hoogstraten Sally Lauwers en Bart Gils sluiten eind deze maand Resto Signatuur in Hoogstraten, maar hun horecaverhaal komt daarmee niet ten einde. De komende maanden gaan ze op verschillende plaatsen stages doen om Signatuur dan te heropenen in de Koekenstad. “Elke merci die we kregen van de klanten deed ons zoveel deugd. Hopelijk volgen er in Antwerpen evenveel.”

Bart Gils en Sally Lauwers startten in oktober 2015 de deuren in het oude rijkswachtgebouw aan de Vrijheid. Wat begon als een kleine bistro, groeide gaandeweg uit naar een van de betere restaurants in Hoogstraten. Chef-kok Bart Gils schopte het ook tot North Sea Chef en Jong Keukengeweld. Ze staan ook in Gault & Millau.

Een tijdje geleden al begon het te kriebelen bij het koppel om een nieuwe stap te zetten. “Dus hebben we de knoop doorgehakt”, vertellen Bart en Sally. “Er kwam een ideaal pand vrij en we kunnen tussendoor stages gaan lopen om onze horizon te verbreden. Onze zaak in Hoogstraten staat nog altijd over te nemen. Wij hebben er als jonge ondernemers onze eerste stappen gezet. We hopen nu mensen te vinden die dat ook willen doen.”

We houden de locatie nog even geheim, maar het is in het centrum van Antwerpen, we hebben een terras én er rijden geen trams voorbij” Bart Gils & Sally Lauwers

Antwerpen

Antwerpen. De stad van ’t Zilte en waar Sergio Herman alomtegenwoordig is. En waar op elke hoek van de straat wel een horecazaak te vinden is. Maar toch hebben Bart en Sally geen angst om de stap te wagen. “We houden de exacte locatie nog wat geheim, maar het is in het centrum en we hebben een terras en er rijden geen trams voorbij”, lachen de twee.

“Het leuke is dat onze architect met ons meedenkt. We gaan ons concept van Signatuur doortrekken. Met dat verschil wel dat we in Antwerpen met personeel gaan werken. Iemand bij in de keuken en iemand in de zaal. In Hoogstraten hebben we dat allemaal en altijd alleen gedaan. Maar de laatste tijd merkten we toch dat we met zoveel ideeën zaten, maar dat we ze niet konden uitwerken. Maar het concept zal zeker blijven. Het basisproduct op het bord moet spreken. We werken ook met groenten uit de eigen tuin en we proberen letterlijk alles te gebruiken. Ja bijvoorbeeld ook het groen van een knolselder. En we gaan er met een open keuken werken.”

Hartverwarmend

Sinds Bart en Sally het bericht lanceerden dat ze gaan sluiten in Hoogstraten, staan de reservaties niet stil. Op enkele plaatsen na zit de zaak volledig volgeboekt tot de laatste dag. “Het zal raar zijn, want uiteindelijk hebben we hier een mooie tijd gehad. Klanten die hier buiten zijn gestapt met de woorden: merci hé. Wel dan weet je: die mensen hebben we blij gemaakt. Die mensen hebben een goede avond gehad en daar doe je het echt voor hoor als restaurant. Klanten plezieren en doen genieten. We zijn onze klanten echt dankbaar die ons leren kennen hebben en ook zijn blijven komen. We gaan het hier zeker missen, maar we nemen de Kempense mentaliteit meer naar Antwerpen(lacht).