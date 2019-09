Recordzomer voor Sportoase Stede Akkers: veertien procent meer bezoekers dankzij hittegolf Toon Verheijen

04 september 2019

Het zwembad Sportoase Stede Akkers heeft een recordzomer achter de rug. Tussen 1 juli en 31 augustus passeerden 24.511 zwemmers voorbij de kassa. Dat is maar liefst 14 procent meer dan andere jaren. “Dit is absoluut een jaarrecord voor ons in een zomer zonder incidenten”, zegt directeur Michael Schouwaerts. “We zijn blij dat onze grote ‘Zwem Veilig’ campagne succes heeft gehad. Gezien het succes van deze zomer zullen we ook blijven inzetten op de hoge aanspreekbaarheid en de waakzaamheid van al ons personeel.” Het dagrecord deze zomer was op 25 juli, het hoogtepunt van de hittegolf. Toen kwamen er 843 zwemmers verkoeling zoeken. “Niet alleen grijze zomerdagen of regenachtige dagen zijn blijkbaar een garantie op meer bezoekers”, zegt Schouwaerts nog. “We blijven dan ook achter ons 7 dagen op 7 openingsbeleid staan.”