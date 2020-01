Recordjaar voor Coöperatie Hoogstraten: 153,5 miljoen kilogram fruit en groenten aangevoerd Tomaten, aardbeien en paprika’s blijven de drie toppers Toon Verheijen

14 januari 2020

11u11 0 Hoogstraten De Coöperatie Hoogstraten, in de volksmond nog altijd ‘De Veiling’, heeft 2019 afgesloten met een absolute recordomzet van 242 miljoen euro en ook qua aangevoerde volumes groenten en fruit werd een nieuw record geboekt: 153,5 miljoen kilogram. Absolute toppers blijven uiteraard de aardbeien en tomaten met 32,5 en 40 miljoen kilogram aanvoer.

Toen de directie van de Coöperatie Hoogstraten in mei de cijfers bekeek leek het niet meteen het beste jaar ooit te worden. Maar uiteindelijk klokte het af op een omzet van 242 miljoen euro wat 21 miljoen euro meer is als vorig jaar en 6 miljoen meer dan het vorige recordjaar 2017. Die omzetstijging kwam er ook door de forse aangroei in de aanvoer. “Er werd alles samen 153,5 miljoen kilogram aangevoerd”, zegt directeur Hans Vanderhallen. “Dat is 2,5 miljoen kilogram meer dan in 2017 en zelfs net geen 17 miljoen kilogram meer dan vorig jaar. Een record dat we onder meer te danken hebben aan de aanvoer van de special tomaten. Daar kwamen we voor het eerst uit boven de 40 miljoen kilogram. De aardbeien kenden met 32,5 miljoen kilogram de tweede grootste aanvoer ooit.

Schommel

Eind april was er zicht op een recordomzet, maar eind mee was die voorsprong omgezet in een achterstand van bijna 10 procent. “Vooral de aardbeien kenden een moeilijk voorjaar omdat de Spaanse aardbeien ook later kwamen”, zegt Vanderhallen. “Vooral april was daarin nefast. Een kleinere aanvoer én heel matige prijzen. Ook de tomaten kenden een wat lauwe start en voor de komkommers was het zelfs ronduit slecht. Enkel de paprika hield min of meer stond.” Maar dan keerde het tij toch volop in de zomer. “Hoge prijzen voor de aardbeien recordaanvoer van komkommers waren de opmerkelijkste zaken. De paprika’s zijn wel opvallend vroeger stilgevallen en kenden eigenlijk een slecht jaareinde.”

Kleintjes

Paprika, aarbeien en tomaten. Dat blijven uiteraard de toppers van de Coöperatie Hoogstraten, maar stilaan beginnen ook de courgettes en de aubergines een vaste plaats te krijgen net als de asperges, de kersen en uiteraard de kiwibes en ander klein fruit als blauwe bessen en frambozen.