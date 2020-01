Recordaantal controles tijdens weekend zonder alcohol achter het stuur Toon Verheijen

16 januari 2020

De politiezone Noorderkempen heeft tijdens de controleacties van afgelopen weekend op verschillende plaatsen in de zone extra alcoholcontroles gehouden. Er werden niet minder dan 2.482 bestuurders gecontroleerd wat een absoluut record is voor de politiezone. In totaal werden acht bestuurders betrapt die te diep in het glas gekeken hadden. Nog eens vier bestuurders werden betrapt op rijden onder invloed van drugs. Eén bestuurder werd betrapt terwijl hij nog een lopend rijverbod had.