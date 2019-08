Realisatie van project assistentiewoningen nadert eindfase Toon Verheijen

16 augustus 2019

12u21 0 Hoogstraten De voorbije weken leek de werf van de assistentiewoningen op de hoek van de Katelijnestraat en de Loenhoutseweg te zijn stilgevallen en doken er vraagtekens op. Maar ontwikkelaar en aannemer Superhuis en uitbater AW Pro benadrukken dat de werf op schema zit. “Er zijn zelfs al vijftien van de twintig units verkocht”, benadrukt Raf Pauwels van Superhuis.

De bouwwerken aan de twintig assistentiewoningen startten in 2018. Stilaan komt het project nu in zijn eindfase. Van het stilliggen van de werken zoals her en der gesuggereerd werd, is dus geen sprake. “De verkoop loopt uitstekend”, zegt Raf Pauwels. “Er werden reeds vijftien units verkocht door Realis en het project staat nu ruwbouw klaar. De dakwerken zijn bijna voltooid. Eind deze maand komt het buitenschrijnwerk erin en ondertussen worden binnen elektriciteit, sanitair, verwarming en ventilatie klaargezet.”

Zowel ontwikkelaar en aannemer Superhuis als de uitbater AW Pro zijn tevreden met de gang van zaken en voelen aan dat Hoogstraten nood heeft aan een dergelijk project. “Een groot deel van de verkochte eenheden zullen bewoond worden door de eigenaars. Een ander deel zal op de huurmarkt komen via AW Pro, de beheerinstantie die het project gaat uitbaten. De Veiling is een erkend assistentieproject. Dit houdt in dat de koper slechts 12 procent btw betaalt en vrijgesteld is van onroerende voorheffing. Het project is volledig rolstoeltoegankelijk en er is een beddenlift aanwezig. Elk appartement is uitgerust met een noodoproepsysteem en een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte.”