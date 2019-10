Re-enactors toveren Karrenmuseum om tot oorlogsgebied Toon Verheijen

19 oktober 2019

Het weekend staat in Essen in het teken van de herdenking van de bevrijding 75 jaar geleden. Vrijdagnamiddag werd al het unieke monument ingehuldigd op de site Hemelrijk en zaterdagochtend werd onder meer op de begraafplaats in Horendonk een herdenking gehouden voor de gesneuvelden. Daarna vertrok een colonne van een aantal oude militaire voertuigen naar het Karrenmuseum. Daar hadden tientallen re-enactors postgevat om de geschiedenis terug een beetje tot leven te brengen. Zo konden bezoekers mijnenvegers aan het werk zien, kijken hoe er gekookt werd in de tijd van de oorlog of hoe gewonde soldaten werden verzorgd. En tussendoor verzorgde enkele livebands voor muziek uit de jaren ‘40.