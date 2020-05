Projecten kerk Poederlee en Hof d’Intere Wechelderzande gaan online voort Toon Verheijen

25 mei 2020

20u31 0 Hoogstraten De gemeente gaat de projecten ‘Kerk als dorpsknooppunt Poederlee’ en ‘Veerkrachtige dorpen Wechelderzande’ voorlopig verderzetten met onlinesessies. Door de hele coronacrisis waren de twee projecten wat stilgevallen.

‘Kerk als Dorpsknooppunt’ is een subsidieproject van Innovatiesteunpunt, RURANT vzw, Landelijke Gilden vzw en Provincie Antwerpen. De gemeente wil samen met de inwoners kijken of de kerk niet (deels) een andere invulling kan krijgen.

De start voor het participatieproject werd eerder al gegeven. De kerk is een plek voor religie, om tot rust komen, om een kaarsje te branden, maar er zijn ook andere ideeën. Een repetitieruimte, toneelvoorstellingen, concerten, tentoonstellingen, co-workplek, studeerruimte, pop-up koffiebarretje, filmavond, zingmoment, praatavond.

“Hiermee werken we in juni verder tijdens drie creatieve online sessies”, zegt burgemeester Marleen Peeters (N-VA). “We weten dat online sessies een drempel zijn voor sommigen, maar we hopen dat iedereen met positieve ideeën die in de mogelijkheid is om deel te nemen. Iedereen die zich inschrijft voor de sessies zal zeer duidelijke instructies krijgen en geholpen worden als dat nodig is. Door de crisis zijn veel inwoners al veel meer vertrouwd geworden met onlineplatformen als Zoom en Skype.”

Hetzelfde geldt voor het project in Wechelderzande. Daar wordt nagedacht over een nieuwe invulling voor Hof d’Intere en de oude pastorij.

Alle informatie over de projecten en de data van de infosessies kan je vinden op lille.be/nieuwsdetail.aspx?id=3688 en lille.be/nieuwsdetail.aspx?id=3689