Proefproject met bewakingsfirma op Transportzone Meer start pas na de coronacrisis Toon Verheijen

15 april 2020

10u02 0 Hoogstraten De voorbereidingen zijn afgerond en de beveiligingsfirma staat klaar om te starten met het proefproject om het parkeer- en stilstaanverbod op de Transportzone Meer te controleren. Maar uiteindelijk zal het licht pas op groen gezet worden als de coronacrisis achter de rug is.

Eerder dit jaar besliste het stadsbestuur om een bewakingsfirma in te schakelen om de overlast op de transportzone aan te pakken. Daar staan/stonden elke nacht tientallen vrachtwagens langs de verschillende straten, geparkeerd met heel wat zwerfvuil tot zelfs uitwerpselen toe. De stad moest er bij momenten zelfs een gespecialiseerde firma voor inschakelen. Daarnaast wordt er ook een permanent parkeerverbod en een nachtelijk stilstaanverbod ingevoerd.

“Alle voorbereidingen zijn klaar”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “De borden staan er al en de beveilingsfirma kan ingeschakeld worden. Maar we starten de proefperiode pas op wanneer alles weer normaal is, want nu zijn heel wat toegangswegen afgesloten.”