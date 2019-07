Proefcentrum Hoogstraten ontvangt subsidie van 123.000 euro voor robotisering en draadloze sensoren Wouter Demuynck

02 juli 2019

22u53 0 Hoogstraten Het Proefcentrum Hoogstraten in Meerle krijgt van Vlaams minister van Natuur, Omgeving en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) een subsidie van 123.000 euro. De subsidie kadert in de bijna 1,7 miljoen investeringssteun die enkele Vlaamse praktijkcentra en instellingen voor land- en tuinbouwonderzoek krijgen via het Vlaams Landbouw Investeringsfonds.

Via projectsteun wil minister Van den Heuvel innovatieve investeringen in de land- en tuinbouwbedrijven stimuleren. Recent werden er in dat kader 76 projecten van land- en tuinbouwers, onderzoekers en agrovoedingsbedrijven goedgekeurd voor bijna 11 miljoen euro. Daarvan gaat zo'n 1,7 miljoen euro naar praktijkcentra en instellingen voor land- en tuinbouwonderzoek en het Proefcentrum Hoogstraten krijgt dus 123.000 euro van de koek.

“De subsidie zal gaan naar de investering van een weeg- en registratiesysteem voor aardbeien en tomaten, de mogelijkheid tot gebruik van draadloze communicatie met sensoren, het gebruik van robots in de serres en een ICT-upgrade voor de verwerking van de onderzoeksresultaten en een vernieuwde website”, zegt minister Koen Van den Heuvel. “Het centrum is een echte voortrekker in het onderzoek naar robotisering en heeft projecten waarbij met draadloze sensoren onder meer plantengroei en nutriëntenconcentratie opgevolgd worden.”