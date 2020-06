POLL: Moet de Vrijheid deze zomer regelmatig eens autovrij gemaakt worden op een zondag als het goed weer is? Toon Verheijen

15 juni 2020

16u38 0

Het stadsbestuur speelt met het idee om de Vrijheid deze zomer op een aantal zondagen af te sluiten zodat iedereen er rustig kan over wandelen of fietsen en gezellig een terrasje kan doen. De bedoeling is dat er dan ook een beetje voor sfeer wordt gezorgd door bijvoorbeeld een klein orkestje over de Vrijheid te laten wandelen.

Poll Moet de Vrijheid deze zomer een aantal zondagen autovrij gemaakt worden? Ja graag, hoe meer zondagen hoe beter!

Leuk idee, maar het mag ook niet te veel gebeuren

Slecht idee. Laat de Vrijheid maar gewoon open Ja graag, hoe meer zondagen hoe beter! 56%

Leuk idee, maar het mag ook niet te veel gebeuren 23%

Slecht idee. Laat de Vrijheid maar gewoon open 21%