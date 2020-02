Politiezones in grensgebied testen nieuwe radio’s uit: “Geen risico meer op wegvallen van verbinding bij grensoverschrijdende acties” Toon Verheijen

07 februari 2020

16u33 0 Hoogstraten Enkele Belgische en Nederlandse politiediensten uit de grensstreek hebben een eerste gezamenlijke opleiding gehouden voor het gebruik van nieuwe radio’s. De nieuwe toestellen zouden voor betere en vooral duidelijkere communicatie moeten zorgen.

De lokale politiezones aan zowel de Belgische als aan Nederlandse zijde beschikken samen met de spoorweg- en scheepvaartpolitie, de wegpolitie en andere diensten van de federale politie sinds kort over radiotoestellen uitgerust met semi-roaming.

“Het is te vergelijken met roaming bij gewone gsm’s”, zegt Jean-Claude Gunst, directeur-coördinator van het arrondissement Antwerpen. “Dat wil zeggen: gaat het toestel de grens over, dan maakt het contact met het netwerk van de lokale provider. Het is een hele vooruitgang omdat in het verleden de radioverbindingen wel eens durfden wegvallen bij grensoverschrijdende acties. Dat kwam de communicatie niet altijd ten goede tijdens bijvoorbeeld achtervolgingen. Nu zou het contact met de meldkamer behouden moeten blijven.”

Oefening

De Belgische politiediensten beschikken nu over 500 van die radio’s. Het systeem werd vrijdag in de praktijk uitgetest op het gemeentehuis van Hoogstraten. De Belgische en Nederlandse politieambtenaren uit de grensregio kregen er theoretische uitleg en praktische tips & tricks in verband met de werking en het gebruik van de mobiele en draagbare radiotoestellen.