Politiezone Noorderkempen krijgt AED-toestel in elke combi: “Nog meer een hartveilige gemeente worden” Toon Verheijen

03 februari 2020

12u49 6 Hoogstraten Drie jaar na de invoering van ‘Evapp’ in Hoogstraten, lijkt het systeem klaar om toegepast te worden in de rest van het land. Onder meer enkele CD&V-parlementsleden pleiten daarvoor. Er wordt al gepraar met Antwerpen, Gent, de Hulpverleningszone Taxandria en HVZ Limburg-Oost. “Daarnaast gaan we ook in elke combi een AED-toestel laten plaatsen”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft).

EVapp staat voor Emergency Volunteer Application. Iedereen met een medische achtergrond en mensen die een reanimatiecursus hebben gevolgd bij het Rode Kruis kunnen zich registreren. Wanneer iemand een hartstilstand krijgt en de noodcentrale wordt gebeld, dan wordt automatisch ook het EVapp-systeem in werking gesteld. In een straal van twee kilometer worden dan ook enkele vrijwilligers opgeroepen om mogelijk al de eerste zorgen én de reanimatie uit te voeren en eventueel ook naar het dichtstbijzijnde AED-toestel te gaan halen in afwachting van de ziekenwagen.

De voorbije twee jaar is EVapp tien keer opgestart en in drie gevallen kwam het tot een reanimatie Marc Van Aperen

189 vrijwilligers

Burgemeester Marc Van Aperen is blij dat het systeem op punt staat en dat er nu zelfs plannen zijn om het verder uit te breiden. “We hebben in 2019 zes opleidingen gegeven”, zegt Marc Van Aperen. “29 mensen hebben zich effectief opgegeven als vrijwilliger. Opvallend is ook dat een op de drie geen rechtstreekse link heeft met hulpverlening.”

Toch is er bij heel wat mensen die aan een opleiding deelnemen heel wat terughoudendheid. “Daarom gaan we proberen om nog wat extra promotie te voeren", zegt Van Aperen. “We denken onder meer aan een grootschalig evenement zoals in Nederland waarbij honderden scholieren een opleidingen krijgen op dezelfde dag. Verder denken we ook aan een bijeenkomst voor de vrijwilligers om eens in de bloemetjes te zetten. Want ze verdienen dat. De voorbije twee jaar is het systeem tien keer opgestart. In drie situaties is het effectief tot een reanimatie gekomen. Het is dus zeker zinvol." Er zijn momenteel al 189 vrijwilligers actief.

Politiecombi

Los van het EVapp-systeem, probeert de stad Hoogstraten en bij uitbreiding de hele politiezone waartoe het behoort, zich nog meer te tonen als hartveilige gemeente. Er hangen al heel wat AED-toestellen, al dan niet als privé-initiatief , maar dat wordt nu nog uitgebreid. “We gaan in elke politiecombi ook een AED-toestel laten plaatsen”, zegt Van Aperen. “Het kan alleen maar een extra troef zijn. We zijn ook trots dat de werkgroep rond EVapp momenteel gesprekken voert met Antwerpen, Gent, de andere gemeenten in de HVZ Taxandria en ook de HVZ Oost-Limburg.”

Uitbreiden

De federale overheid moet nu beslissen of de EVapp in heel het land kan uitgerold worden. Het eindverslag van het proefproject in Hoogstraten is alvast positief. Enkele CD&V-parlementsleden, waaronder ex-burgemeester Tinne Rombouts, pleit daar mee voor net als haar partijgenoot en burgemeester in Kinrooi, Jo Brouns.

Kinrooi zelf is overigens een schoolvoorbeeld als het op hartveilige gemeente aankomt. “We hebben een hele reeks AED-toestellen en 2.200 burgers die door het Rode Kruis zijn opgeleid. Dat is één op vijf van onze inwoners. In principe hebben we dus een uitstekende dekking, maar de wetgeving laat voorlopig niet toe dat ze officieel ingezet worden als hulpverlener. Nu kan het gebeuren dat er iemand in de buurt een hartstilstand krijgt en dat er opgeleide burgers én een AED-toestel dichtbij zijn, maar ze toch niet kunnen helpen omdat ze het gewoonweg niet weten.”

Privacy

De CD&V’ers pleiten ervoor om de privacywetgeving te herbekijken op het vlak van hulpverlening. “In Nederland is het oproepsysteem van de noodcentrales erg transparant, terwijl het in België gebonden is aan strikte privacyregels. De 112-centrales mogen hun informatie niet zomaar met iedereen delen. Op zich is dat goed, maar niemand heeft er er denken wij een probleem mee heeft dat hij of zij sneller geholpen wordt als zijn of haar leven in gevaar is.”