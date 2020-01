Politieagente aangereden op kruispunt Toon Verheijen

08 januari 2020

16u43 0

Een agente van de politiezone Noorderkempen is dinsdagochtend gewond geraakt toen ze het verkeer stond te regelen op het kruispunt van de Lindendreef en de Gelmelstraat. Politieagente V.I. (50) uit Hoogstraten werd er aangereden door een personenwagen. Het slachtoffer is met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Ze verkeerde niet in levensgevaar.