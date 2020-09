Politie zoekt verdachten van inbraak in Minderhout: wie herkent deze twee mannen? Toon Verheijen

03 september 2020

18u14 5 Hoogstraten De politie Noorderkempen heeft beelden verspreid van twee mannen die begin augustus een inbraak hebben gepleegd in een woning aan de Minderhoutsestraat.

De daders waren met twee en verplaatsten zich met een witte auto. Wie de verdachten of de wagen herkent, moet contact op te nemen met PZ Noorderkempen via telefoonnummer 03/340.88.00 of via mail pz.noorderkempen@police.belgium.eu.