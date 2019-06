Politie waarschuwt voor nieuwe vorm van oplichting: afperser dreigt met verspreiden van compromitterende video’s Toon Verheijen

01 juni 2019

De politiezone Noorderkempen en ook alle andere politiezones in Antwerpen en de Kempen waarschuwen voor een vrij nieuwe vorm van oplichting dat de naam ‘sextortionmail’ mee heeft gekregen. De gedupeerden krijgen een e-mail vanuit een vreemd adres waarbij de geadresseerde wordt wijsgemaakt dat er via de webcam van de computer zogezegd compromitterende beelden zijn gemaakt. Het slachtoffer zou zich zogezegd bevredigd hebben bij het bekijken van een pornovideo. De zender van de e-mail dreigt ermee de beelden naar al je contactpersonen te sturen tenzij je een bedrag van 853 euro in bitcoins betaalt. Die betaling moet binnen de 48 uren gebeuren. De zender geeft ook een bitcoinadres mee en verklaart dat de e-mail noch het bitcoinadres te traceren zijn en dat klacht indienen zogenaamd geen zin heeft.

“Wij hebben al verschillende meldingen gekregen”, klinkt het bij de politie Noorderkempen. “Het gaat om een pure vorm van oplichting. Reageer er zeker niet op en betaal ook nooit. Al wie zo’n e-mail krijgt, vragen we om die door te sturen naar verdacht@safeonweb.be en de e-mail daarna meteen te verwijderen.”

Ook verschillende andere politiezones in de Kempen en Antwerpen kregen al meldingen van gelijkaardige e-mails.