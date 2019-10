Politie vindt boksijzer en traangas tijdens huiszoekingen in drugsdossier Jef Van Nooten

28 oktober 2019

12u15 0 Hoogstraten Twee Portugezen uit Hoogstraten riskeren een gevangenisstraf van 3 maanden en een boete van 800 euro voor het bezit van een verboden wapen.

Beide mannen liepen op 19 juni 2018 tegen de lamp tijdens huiszoekingen in een drugsdossier. Bij de 34-jarige B.R.D.S werd een boksijzer gevonden in zijn slaapkamer. “Ik heb het gekocht op een markt in Duffel, om mezelf te verdedigen”, verklaarde hij aan de politie. Hij wijzigde later zijn verklaring en vertelde dat hij het boksijzer gekregen had van zijn broer, maar niet van plan was om het ooit te gebruiken.”

Bij J.P.V. werd een busje traangas gevonden in zijn slaapkamer. “Gekregen van een collega”, was zijn excuus. Vonnis op 25 november.