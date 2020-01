Politie onderschept acht dronken bestuurders... én een haan Toon Verheijen

16 januari 2020

13u22 0 Hoogstraten De politiezone Noorderkempen nam afgelopen weekend deel aan het ‘weekend zonder alcohol achter het stuur. Ze onderschepten acht dronken bestuurders, vier onder invloed van drugs en... één haan.

Nog nooit controleerden de agenten zoveel automobilisten op één weekend (2.482). In totaal bleken acht bestuurders te veel gedronken te hebben en vier personen hadden drugs genomen.

Daarnaast werd ook nog één vogel gepakt die – letterlijk – was gaan vliegen. De inspecteurs controleerden een Roemeens voertuig met daarin vier mannen op weg naar hun thuisland. Alles was volledig in orde, maar toen er een portier openging besloot de haan – die ook in de wagen zat – het luchtruim op te zoeken. Ver kwam het dier echter niet, want een van de inzittenden slaagde er met een gezwinde duik in om de haan twee meter verder te kunnen vangen. Of om het met de woorden van de politie zelf te zeggen : “1 vogel was gaan vliegen maar kon 2 meter verder gevat worden toen hij graan zag liggen.” Daarna kon het Roemeense viertal, de haan én de lading eieren de reis verderzetten.