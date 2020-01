Politie Noorderkempen betrapt 37 dronken bestuurders en 12 bestuurders met drugs Toon Verheijen

19u48 0 Hoogstraten De dienst Verkeer en de Interventiedienst van de politiezone Noorderkempen hebben in de maand december tijdens verschillende controleacties in totaal 4.324 bestuurders gecontroleerd. Net geen 50 bestuurders hadden alcohol of drugs gebruikt en kropen daarna achter het stuur.

De controleacties vonden op verschillende locaties plaats in de politiezone. Van de 4.324 gecontroleerde bestuurders reden er 37 onder invloed van alcohol en 12 bestuurders hadden drugs gebruikt. Van alle betrapt bestuurders moesten niet minder dan 17 bestuurders hun rijbewijs voor vijftien dagen inleveren. Er werd ook voor 3.000 euro aan openstaande boetes geïnd.

Daarnaast stelde de politie nog enkele processen-verbaal op voor onder meer rijden zonder gordel (18), rijden zonder verzekering (6), geen keuringsbewijs (2), rondrijden zonder rijbewijs (3), rijden met een voorlopig rijbewijs (1) en een bromfietser droeg geen helm (1). Drie bestuurders waren in het bezit van een hoeveelheid drugs en die is in beslag genomen.