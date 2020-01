Politie betrapt 80 fietsers zonder fietslicht Jef Van Nooten

11 januari 2020

20u42 0 Hoogstraten De politiezone Noorderkempen heeft de voorbije week elke ochtend controleacties georganiseerd op het gebruik van fietsverlichting. Tachtig fietsers waren niet in orde met hun fietslicht.

“De controleacties vonden elke ochtend plaats op alle grote invalswegen naar de middelbare scholen. We stelden hierbij vast dat 80 fietsers niet in orde waren met hun fietslicht”, vertelt een woordvoerder van de lokale politie Noorderkempen. De zone omvat de gemeenten Hoogstraten, Rijkevorsel en Merksplas.

De controleacties de voorbije dagen waren vooral gericht op scholieren van het secundair onderwijs. De fietsen van de kinderen van de lagere school werden in december al gecontroleerd tijdens een fietscontrole op de scholen. Hier werden de kinderen en de ouders gesensibiliseerd over alles wat nodig is om veilig te fietsen. In februari organiseren we naar jaarlijkse gewoonte gedurende twee weken het verkeerspark waar de 6 zesdejaars leerlingen van de lagere scholen van onze zone een interactieve opleiding krijgen over hoe ze zich veilig in het verkeer dienen te bewegen. Met al deze initiatieven proberen we geïntegreerd en zo sluitend mogelijk te werken naar verkeersveiligheid voor fietsers in onze zone.”