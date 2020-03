Plofkraak op geldautomaat bpost in Hoogstraten levert geen buit op Toon Verheijen Jurgen Geyselings

14 maart 2020

07u15 52 Hoogstraten Zaterdagochtend hebben onbekenden een plofkraak gepleegd op een geldautomaat van het bpost-kantoor in Hoogstraten. De daders vertrokken na de kraak met lege handen.



Onbekenden hebben zaterdagochtend tussen drie en vier uur een plofkraak gepleegd op een geldautomaat van bpost in de Gravin Elisabethlaan in Hoogstraten. “Het labo is momenteel ter plaatse en het buurtonderzoek is opgestart”, klinkt het bij Politiezone Noorderkempen. “Bij de plofkraak op de geldautomaat vielen gelukkig geen gewonden en over de omvang van de buit is momenteel niets geweten.”

Volgens Barbara Van Speybroeck, woordvoerder bij bpost vertrokken de daders vannacht met lege handen na de plofkraak. “We kunnen vertellen dat de daders zonder buit moeten vertrekken zijn”, weet ze. “Er is veel schade aan de automaat en deze zal vervangen moeten worden, iets dat enkele dagen in beslag zal nemen. De zone van de bankautomaat blijft voorlopig afgesloten en het kantoor van bpost is bereikbaar via een andere ingang. Wanneer we dan ook hopelijk de electriciteit en de server hersteld krijgen, kunnen we op maandag de deuren van ons bpost kantoor in Hoogstraten terug openen voor de klanten. Maar dat hangt natuurlijk af van de ernst van de schade, dit zullen we moeten afwachten. Mensen zullen dan terechtkunnen voor het afhalen van pakjes, aangetekende zendingen en producten die geen cash-transacties met zich meebrengen.” Het kantoor was sowieso op zaterdag al gesloten omwille van de corona-maatregelen.



Buren hadden tussen drie en vier uur vannacht een knal gehoord. De ontmijningsdienst DOVO is ter plaatse gekomen om te kijken of er geen ontploffingsgevaar meer is en om te onderzoeken welk materiaal is gebruikt bij de plofkraak.