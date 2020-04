Personeel van Kempense gevangenissen schrijft scherpe open brief : “We vragen appreciatie voor ons werk en voor onze inzet” Toon Verheijen

14 april 2020

11u45 10 Hoogstraten Militanten van de christelijke vakbond ACV Openbare Diensten hebben in een open brief een oproep gedaan om hen niet te vergeten in deze crisisperiode. Het personeel van de gevangenissen in de Noorderkempen vindt dat er te weinig wordt gedaan om hen voldoende te beschermen. Ze vragen garanties voor nu en voor de toekomst. “We vragen appreciatie voor ons werk en voor onze inzet.”

“Wij voelen ons een vergeten groep”, klinkt het in de brief. “Een groep overheidspersoneel die dagelijks de nodige zorgen toedient aan een cliënteel dat door sommige mensen misschien liever vergeten wordt. Jammer genoeg wordt de erbarmelijke staat van de infrastructuur, het uitblijven van middelen om onze job naar behoren te kunnen uitvoeren, voldoende personeel... nu volledig vergeten door de overheid, maar ook door het personeel. Deze zaken zijn sinds de corona-uitbraak niet meer onze grootste zorgen.”

Bescherming

Volgens het personeel is er niet veel voorhanden om hen voldoende te beschermen. “De collega’s blijven dagelijks werken in omstandigheden die tot de verbeelding spreken. Met de kleinste vorm van bescherming of met bescherming die meer dient om de gemoedsrust van personeel te waarborgen dan om veiligheid te bieden”, klinkt het kordaat. “Kijk naar de intern vervaardigde FFP1-maskers. Maskers die gemaakt en gebruikt worden om bacteriën tegen te houden, maar slecht een beperkte werking hebben tegen virussen. Op het moment dat het mondmasker vochtig wordt, verdwijnt de effectieve werking. Om dan over andere beschermingsmiddelen nog maar te zwijgen. Geen brillen, geen schorten. Het personeel dient met dezelfde kledij naar huis te gaan, kledij waarop een virus langere tijd op kan overleven. Waardoor je het virus vanop de werkvloer mee naar huis kan nemen.”

Gemoedsrust

Het personeel uit ook zijn ongerustheid naar de gemoedstoestand van de gevangenen. “Binnen de gevangenissen zitten we met een cliënteel dat ook niet bekend staat om hun vriendelijkheid”, zeggen de millitanten. “Zeker nu er sprake is van een beperking in hun regime. Bezoeken werden afgelast omwille van besmettingsgevaar, beperkte mogelijkheden tot werken, aanpassingen van de wandeluren (of eerder een beperking). Binnen vele gevangenissen is er momenteel al sprake geweest van opstandige gedetineerden wat kan uitlopen van het niet binnenkomen van een wandeling tot zware agressie gericht naar het personeel.”

Koers van woonzorgcentra

Volgens de militanten doen de personeelsleden alles om zichzelf én de gedetineerden te beschermen. “Gedetineerden blijven echter in grote mate buiten schot, omdat het personeel hun verantwoordelijkheid neemt met de beperkte middelen die er zijn”, gaat de brief verder. “Langs de andere kant blijft een gedetineerde de regels van de buitenwereld aan zijn laars lappen. Respect voor anderhalve meter regel is er niet, niet als ze personeel benaderen, niet als ze medegedetineerden benaderen. Het is maar een kwestie van tijd of we zullen dezelfde koers varen als de woonzorgcentra.”

Essentiële functie

De vakbondsmilitanten doen een oproep naar de ‘bazen' van ACV. “Als personeel van de gevangenissen hebben we de afgelopen jaren nooit veel gevraagd en gekregen. Maar toch willen we vragen dat jullie je schouders zetten onder iets dat het personeel van de gevangenissen het gevoel geeft ook belangrijk te zijn”, klinkt de smeekbede.

“Zodat het personeel ook voelt een essentiële functie uit te oefenen tijdens deze zware tijden. Er wordt druk gelegd op het personeel en op hun gezin om te blijven doorgaan. Ze zouden ook liever veilig thuis willen blijven. Om zo ook de veiligheid van hun gezin, hun familie en hun vrienden te waarborgen. We vragen appreciatie voor ons werk en voor onze inzet. We willen onze job veilig blijven uitvoeren met de nodige beschermingsmiddelen. In andere sectoren werden er al zaken gedaan voor het personeel dat in risico beroepen werkt, zoals een premie in de zorg. Graag zouden wij voor al onze collega’s op de werkvloer enige vorm van appreciatie zien en niet gewoon een mailtje van onze directeur-generaal dat we goed werk geleverd hebben. Maar we vragen garanties, garanties dat het door coronavirus gegraven gat in de begroting niet ten koste gaat van onze banen, onze werkdruk. Dat de overheid nu voor eenmaal het geld eens gaat halen waar het zit en niet het openbaar ambt verder kapot maakt.”