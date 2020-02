Parking Van Cuyck dreigt verkocht te worden omdat kerkfabriek centen nodig heeft: “Koop die alsjeblieft, want die parking hebben we gewoon nodig” Toon Verheijen

25 februari 2020

14u22 0 Hoogstraten De kerkfabriek van de Sint-Katharinakerk moet op zoek naar een budget van maar liefst 2,2 miljoen euro om het aandeel in de restauratie van de toren, de beiaard en het schip te kunnen bekostigen. Het wil daarvoor de parking van IKO verkopen aan de stad, een groot deel bouwgronden vermarkten én de parking Van Cuyck – die de stad huurt als alternatief voor het langparkeren – van de hand toen. De oppositie trekt aan de alarmbel. “Als dit ook nog eens appartementen worden, kom je in de problemen. De stad gaat nu gesprekken aan om de parking aan te kopen.

De kerkfabriek van de Sint-Katharinakerk wil haar verantwoordelijk nemen en gaat op zoek naar eigen middelen om het aandeel in de restauratie van de kerk te betalen. Het draagt de parking van IKO (tegenover de Pax) over in het kader van de realisatie van het cultuurcentrum en krijgt daar 400.000 euro voor. Daarnaast wil het voor 800.000 euro aan bouwgronden vermarkten. Rest nog één miljoen euro en dat denkt de kerkfabriek te kunnen krijgen voor de gronden waar nu parking Van Cuyck is. Een terrein dat elf jaar geleden door de stad werd gehuurd voor een periode van 25 jaar – en eventueel verlengbaar - om er een parking te maken voor langparkeerders. Een parking met 75 plaatsen die veelvuldig wordt gebruikt.

Verkaveling Zuid-Oost, Zagerij, Lindendreef, Brouwerij Brosens, Statie, Gravin-Elisabethlaan. We vragen ons oprecht af of het wenselijk is om nog maar eens een locatie vol te bouwen Fons Jacobs (Anders)

Te veel appartementen

Dat de overeenkomst met de kerkfabriek nu dreigt opgezegd te worden en het risico bestaat dat de gronden aan een projectontwikkelaar verkocht zouden worden, zorgt bij de oppositie voor wat ongerustheid. “Als we de getallen optellen van alle appartementen die op dit moment in het kleinstedelijk gebied worden ontwikkeld of die in de pijplijn zitten (verkaveling Zuid-Oost, Zagerij, Lindendreef, Brouwerij Brosens, Statie, Gravin-Elisabethlaan) dan vragen we ons oprecht af of het wenselijk is om nog maar eens een locatie vol te bouwen”, klinkt het bij Fons Jacobs van Anders.

Nood aan extra parking

Bij CD&V zien ze vooral een ander probleem. “Deze parking heeft een capaciteit van een 75-tal parkeerplaatsen. Na de bouw van de uitbreiding van de IKO met extra lesruimte in het Groenwoud ging het toenmalige bestuur (CD&V en KVB) op zoek naar nieuwe parkeerruimte om de overlast van parkerende cursisten in de nabije straten op te lossen en tevens een alternatief te bieden voor de langparkeerders in de Vrijheid”, zegt oppositieraadslid Marc Haseldonckx (CD&V). “De huidige bestuursploeg wil nu deze 75 parkeerplaatsen integreren in de nieuw aan te leggen ondergrondse parking in de Gravin Elisabethlaan en de parking bij het nieuw te realiseren Cultuurhuis. Wij appreciëren het engagement van de kerkfabriek om hun aandeel van de kosten in de restauratie van het schip van de Sint-Katharinakerk te betalen, maar wat we absoluut willen vermijden is dat deze parking verdwijnt. Ze wordt optimaal gebruikt zowel door cursisten als leerkrachten van de IKO, langparkeerders en omwonenden. Koop ze dus aan als stad.”

Wij appreciëren het engagement van de kerkfabriek om hun aandeel van de kosten in de restauratie van het schip van de Sint-Katharinakerk te betalen, maar wat we absoluut willen vermijden is dat deze parking verdwijnt. Marc Haseldonckx (CD&V)

Ongeloofwaardig

CD&V gaat nog verder in haar bedenkingen. “Indien het cultuurcentrum effectief op de site van de PAX wordt gerealiseerd zal dit een grote extra parkeerdrukte met zich meebrengen”, zegt Haseldonckx. “De 75 parkeerplaatsen extra ondergronds brengen zorgt ook voor een sterke kostprijsverhoging. Bovendien wordt ook aangegeven dat deze parking mogelijks betalend wordt, wat de druk op het parkeerbeleid in het centrum en de aanpalende straten verhoogt. Bijkomend zijn er momenteel in de Gravin Elisabethlaan 43 parkeerplaatsen in het openbaar domein beschikbaar, waarvan 24 in de blauwe zone en 19 parkeerplaatsen voor langparkeerders. Wil men in de Gravin Elisabethlaan een ondergrondse parking en pleinfunctie realiseren dan zullen ook deze 43 plaatsen eveneens bijkomend ondergronds dienen te worden gerealiseerd.”

Onderzoek

Schepen van onder meer Financiën Roger Van Aperen kan het plan alleen maar bevestigen. “Wij zijn er ook zeker geen voorstander van dat de parking zou verdwijnen”, aldus Van Aperen. “Als de oppositie wil dat wij de gronden Van Cuyck kopen, dan willen we dat zeker bekijken en bespreken want het zou een oplossing kunnen zijn.”