Parkeerschijf vergeten of langer dan twee uur parkeren op de Vrijheid? Dat is dan 25 euro aub Stad verhoogt parkeerretributie van 15 naar 25 euro Toon Verheijen

17 december 2019

14u49 0 Hoogstraten Wie vanaf 1 januari zijn of haar parkeerschijf vergeet te leggen of de maximale parkeerduur van twee uren aan de laars lapt, riskeert vanaf dan een retributie van 25 euro te moeten betalen. Nu is dat 15 euro. Het nieuwe reglement wordt niet door iedereen op gejuich onthaald al is de middenstand er niet op tegen.

De stad Hoogstraten voerde op 1 januari 2008 de blauwe zone in op de Vrijheid. Sindsdien riskeren bestuurders die hun blauwe parkeerschijf niet leggen of de maximum parkeertijd van twee uren overschrijden een retributie van 15 euro. Nu twaalf jaar later heeft het stadsbestuur beslist om dat tarief op te trekken naar bijna het dubbele: 25 euro. “We vragen ons echt af wat de bedoeling daarvan is”, zegt oppositieraadslid en voormalig schepen van Mobiliteit Marc Haseldonckx (CD&V). “Het systeem werkte goed en had zeker effect zonder dat het een klopjacht was. 15 euro is nog een aanvaardbaar tarief. Voor de modale burger is dat een forse som. Het is ook niet meteen een aanmoediging om te komen shoppen in Hoogstraten. Ik hoop in elk geval dat het voorstel is doorgesproken met de middenstand en de horeca.” Tinne Rombouts (CD&V) heeft ook zo haar bedenkingen. “Is er een analyse gebeurd van wie er te lang parkeert of de schijf niet legt? Ik denk ook dat heel veel bezoekers zelfs niet weten dat ze de blauwe schijf moeten leggen. Het is absoluut niet duidelijk aangegeven.”

Bedenkingen

Binnen HoHo, Hoogstraten Horeca, wordt de prijsverhoging niet meteen op gejuich onthaald. “Wij zijn zeker niet tegen het feit dat er een parkeerbeleid wordt gevoerd”, zegt Paul Snoeys van HoHo en brasserie Gulden Coppe. “Er moet zeker een regelgeving zijn. En op zich blijft het parkeren natuurlijk gratis, maar het verhogen van de prijs van 15 naar 25 euro is toch wel fors. Het is niet meteen stimulerend om nog de verplaatsing te maken. En het is zeker zo dat heel veel mensen die Hoogstraten bezoeken niét eens weten dat ze de blauwe schijf moeten leggen.” Voorzitter van Unizo Patrick Melis vindt de verhoging geen drama. “Parkeren blijft in regel gratis in Hoogstraten. Twee uren is op zich ook lang genoeg om je boodschappen te kunnen doen. Mij lijkt het enigszins gewoon een aanpassing van het tarief dat tenslotte ook al meer dan tien jaar van kracht was.”

Aanduiden

Het stadsbestuur vindt de verhoging normaal. “Wie lang wil parkeren, kan altijd naar de parkings voor langparkeren”, zegt schepen Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft). “Voor de ondernemers langs de Vrijheid is het volgens mij geen slechte zaak omdat we toch ook merken dat er heel wat mensen soms een dag lang staan langs de Vrijheid. En het gaat dan om een groot deel om mensen die in Hoogstraten zelf wonen. Maar we geven wel toe dat de aanduiding misschien beter en anders kan. Heel wat handelaars hebben wel een waarschuwing hangen, maar vanuit de stad kan de signalisatie zeker beter. Maar als we ooit de ondergrondse parking realiseren, dan zullen we sowieso het hele parkeerbeleid terug moeten bekijken.”