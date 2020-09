Papierland stopt ermee na 25 jaar: “Concurrentie met internet is te groot geworden” Guy Kerstens zet drukkerij verder en Ils Nauts gaat voor privésauna Wellclusive Toon Verheijen

25 september 2020

18u14 5 Hoogstraten Het was een zware en best wel pijnlijke beslissing, maar eind dit jaar sluiten Ils Nuyts en Guy Kerstens na 25 jaar definitief de deuren van hun zaak Papierland in Minderhout. Guy blijft wel de drukkerijactiviteiten verderzetten en Ils stort zich op hun nieuwe zaak, de privésauna Wellclusive in Rijkevorsel. “Zes jaar geleden verbouwden we de winkel nog, maar de concurrentie van het internet is moordend.” De uitverkoop start 1oktober.

Guy Kerstens (50) en Ils Nauts (47) zijn al 25 jaar het gezicht van Papierland, het vroegere Drukkerij Merjan. Ze begonnen aan de overkant van de straat waar nu Selexion Laureyssen zit en verhuisden in 2001 naar de andere kant van de straat. In 2014 verbouwden ze de hele zaak en werd de winkel maar liefst vier keer groter. Alles van papierenwaren, schrijfgerei, tekengerief en aanverwanten verkochten net als kranten, magazines, rookwaren en lotto. “Toen we zes jaar geleden de winkel fors uitbreidden, was dat inderdaad een bewuste keuze”, vertellen Ils en Guy. “Maar de voorbije jaren is de concurrentie met het internet enorm toegenomen. We hadden zes jaar geleden echt niet verwacht dat het zo’n vaart zou nemen. Daarom dat we nu de beslissing nemen. Nu zijn we ook nog op een leeftijd dat we nog aan een nieuw verhaal kunnen en willen beginnen.”

Drukkerij

Vooral de voorbije jaren was de concurrentie sterker en sterk geworden. “Kranten en magazines, lotto, rookwaren en dergelijke: tegenwoordig verkoopt bijna iedereen dat wel. Hetzelfde geldt voor schoolgerief. Er waren jaren dat we tot ’s avonds 20 uur moesten openblijven zodat iedereen nog de tijd had om schoolspullen te komen halen”, vertelt Guy. “Nu halen ze dat in de supermarkt of online. De prijzen die je daar ziet: dit moeten wij soms betalen als inkoopkost. Bij bedrijven of kleine zelfstandigen moeten wij zelfs nauwelijks nog leveringen doen.” Maar toch was het een moeilijke beslissing. “In ons hoofd hadden we de beslissing al wel genomen, maar dat bord te koop / te huur plaatsen: dat was toch een stap verder. Dat was wel even slikken toen het er stond. Dan is het echt definitief.” Guy Kerstens gaat de drukkerijactiviteiten nog wel verderzetten. “Dat blijft goed gaan”,zegt Guy. “Naamkaartjes, gewoon drukwerk, enveloppes en noem maar op. Ik druk ook heel wat voorschriften en dergelijke voor heel wat medici”, vertelt Guy.

Sauna

Ils Nauts gaat een hele andere weg op. Zij gaat hun sauna Wellclusive uitbaten die aan hun woning op Koekhoven in Rijkevorsel hebben gerealiseerd. “Die hebben we in december 2019 eigenlijk al in gebruik genomen, maar nog geen drie maanden later moest die alweer dicht door corona”, vertelt Ilse. “Maar de zaak draait ondertussen weer heel goed. We hebben een bubbelbad, sauna, een hammam, fintesruimte, infraroodbank, relaxruimte en alles voorzien van een sfeervolle inrichting. Je merkt dat mensen daar behoefte aan hebben om even te genieten. Het is helemaal iets anders, maar we gaan er vol voor.”

Uitverkoop

Vanaf 1 oktober start in Papierland de uitverkoop en zal alles aan -50 procent zijn. Op 31 december zal het onherroepelijk gedaan zijn. “Het zal een vreemde jaarwisseling zijn. Beseffen dat je nooit meer in de winkel zal staan. De sociale contacten en de babbels die wegvallen. Het zal echt vreemd zijn. Maar we moeten het nu doen.”

http://www.wellclusive.be

http://www.papierland.be