Oudercomité gemeentelijke basisschool Hoogstraten bedankt schoolteam met spandoek: “Ze hebben ongelooflijk goed werk geleverd” Toon Verheijen

26 juni 2020

10u51 5 Hoogstraten Het oudercomité van de gemeentelijke basisschool in Hoogstraten heeft de leerkrachten, de directie en al het andere personeel van de school op een mooie manier in de bloemetjes gezet. Ze hebben een spandoek laten maken en dat als verrassing voor de school gezet.

“Onze school heeft tijdens corona prachtig werk geleverd”, zegt Eva Van Loock. “In de lagere school waren elke dag online zoomlessen. Er werd ook gezorgd voor leerlingen als ze met computer- of andere problemen kampten. Onze school zorgde ervoor dat alle leerlingen online konden zijn. Ik, als ouder, volgde met mijn kinderen ook wel eens de lessen en dat verliep echt heel goed. De leerkrachten deden dat geweldig.”

Kleuters

Ook de kleuters werden niet vergeten. Poppenkastfilmpjes werden gemaakt, voorleesfilmpjes, zoommomentjes met de klas. “Toen de scholen volledig mochten opstarten, deed onze school dat ook. Vijf dagen per week mochten alle klassen terug naar school. Als oudercomité konden wij zien hoe het in zijn werk ging. Elke bubbel een stuk speelplaats, handen wassen en ontsmetten. De afgelopen tijd was zeker niet simpel voor ons schoolteam, maar ze zijn met allergrootste onderscheiding hierin geslaagd en wij als oudercomité zijn ongelofelijk trots. Daarom hebben we een spandoek laten maken zodat iedereen kan zien wat voor een geweldige school wij hebben.”