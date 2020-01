Oud raadhuis van Meerle gaat voor maanden in de stellingen Toon Verheijen

14 januari 2020

14u43 0

Aannemer Artez is gestart met de restauratiewerken aan het oude raadhuis van Meerle. Het gebouw deed tot de fusie in 1977 dienst als gemeentehuis, maar werd daarna in gebruik genomen als postkantoor, muziekschool en zelfs een tijdje als stempellokaal. De laatste jaren werden er ook verschillende culturele evenementen georganiseerd.

Aanvankelijk wilde de stad op zoek gaan naar een privépartner, maar uiteindelijk krijgt het gebouw een functie als onder meer een lokaal dienstencentrum, een bibliotheek, digidak, flex-werkplaatsen en uiteraard ook nog altijd culturele activiteiten. Er komt naast het beschermde gebouw een nieuwbouw in glas. Aan de achterzijde komt er ook een lift. De kosten zijn geraamd op 1,25 miljoen euro.

In Meerle zijn al geruime tijd grondige vernieuwingswerken aan de gang in het kader van het project Meerle Ons Dorp.