Organisatie Meetria schrapt triatlon: “Met pijn in het hart” Toon Verheijen

27 maart 2020

09u33 0 Hoogstraten De organisatie van Meetria, de jaarlijkse triatlon op en rond De Mosten, heeft beslist om de dertiende editie niet te laten plaatsvinden. “Met pijn in het hart, maar de coronacrisis maakt dat het niet anders kan”, zegt Patrick Damen.

Links en rechts beginnen de eerste zomerse evenementen al te sneuvelen. Nu heeft de organisatie van de succesvolle triatlon Meetria in Meer beslist om de dertiende editie te schrappen. “We weten natuurlijk niet wat de situatie zal zijn op 7 juni.", zegt Patrick Damen van Meetria. “We hopen dat alles dan weer ‘normaal’ is, maar helaas is daar geen garantie op. Zo’n wedstrijd vraagt de nodige voorbereiding. Met een deel daarvan waren we andere jaren al vergevorderd. Dat kunnen we wel in halen, maar dat vinden we niet verantwoord. Enerzijds vanwege de contacten en verplaatsingen die dat met zich mee brengt. Anderzijds vanwege de medewerking die we nodig hebben van diverse openbare diensten die het de komende tijd druk genoeg zullen hebben.”

Financiën

“We vonden het ook niet gepast financiële verplichtingen aan te gaan voor diensten die waarschijnlijk niet geleverd mogen worden. De wedstrijd wordt mede gefinancierd door bijdragen van sponsoren. Naar hen toe vinden we een dergelijk risico nemen niet correct. Maar we benadrukken: dit betekent niet het definitieve einde. Als we nu dit besluit nemen, hebben we de garantie dat we de jaren daarna door kunnen gaan. Als we nu door gaan en er komt geen wedstrijd, zou het moeilijker worden.”

Inschrijfgelden

Alle inschrijfgelden van deelnemers worden via triatlon Vlaanderen terugbetaald. En wat met sponsorgelden? “De keuze is aan de sponsor. Wij willen het sponsorgeld graag gebruiken voor de editie 2021. Maar als de sponsor zijn geld terug wil, maken wij het over. We benaderen de sponsoren hier afzonderlijk over.”

Goede doel

Ieder jaar gaat de opbrengst van de wedstrijd voor een groot deel naar een goed doel. “We hadden als goed doel dit jaar ‘De Kleine Strijders' gekozen. Een mooi lokaal initiatief dat ondersteuning verdient. Dit jaar kunnen we helaas niets bijdragen. Maar volgend jaar wordt dat opnieuw het goede doel waar we voor gaan. Wij hopen dat jullie en jullie dierbaren deze Corona crisis goed doorstaan. We hopen ook weer op jullie sportieve bijdrage te kunnen rekenen in 2021.