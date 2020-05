Oproep tot kunst in de straat wordt een eerbetoon aan recent overleden kunstenares May Geens Toon Verheijen

18 mei 2020

14u13 0 Hoogstraten De stad Hoogstraten riep enkele dagen geleden op om kunstwerken in uw raam of voortuin te plaatsen om zo een grote kunstroute in de gemeente te maken in navolging van de berenroute voor kinderen. De oproep viel niet in dovemansoren in de Oude Baan in Wortel. Ze maakten er een eerbetoon van aan de pas overleden May Geens.

De kinderen van May Geens - Mieke, Hans en Raf Fransen - en neef Dirk Vanhaute vonden het een schitterend idee van de stad Hoogstraten, maar ze kwamen op het idee om er een heuse buitenexpositie van te maken. Ze plaatsten niet minder dan 26 kunstwerken in de straat.

“May had een enorme collectie opgebouwd de voorbije 20 jaar en won in 2016 de grote prijs van de Stad Turnhout”, zegt Dirk Vanhaute. “We hebben nu van het beste van haar werk een kunstroute gemaakt in voortuinen en ramen in de Oude Baan. De huizen hiervan worden allemaal bewoond door familieleden van May. Want de Oude Baan is nog een van die zeldzame straten waar heel veel tantes, nonkels, neven en nichten bij elkaar wonen. Niet minder dan 12 families zelfs bij elkaar.”

May Geens Baan

May Geens overleed twee maanden geleden, net toen het coronavirus anhaute. “Er was toen een gemis om samen te komen met de grote familie en vrienden. Door deze buiteninstallatie kan nu iedereen genieten van de creativiteit en energie van May. Onze Oude Baan wordt voor even de May Geens Baan.”