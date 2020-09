Oprichter van Highstreet na sluiting discotheek: “Je levenswerk zien verdwijnen doet pijn”

Hoogstraten

Discotheek Highstreet was decennialang zijn leven, maar nu ziet Fred Van Ostaeijen (67) ‘zijn’ zaak opnieuw de deuren sluiten. Voorgoed waarschijnlijk. Een einde van een tijdperk want Fred denkt eraan om het pand en de gronden te verkopen. “Je kan Nick niets verwijten. Hij heeft er de voorbije jaren een mooie en bloeiende zaak van gemaakt, maar deze coronacrisis is moordend voor onze sector.” De rechtbank van koophandel heeft HS Events deze week failliet verklaard, de bvba die de evenementen organiseerde.