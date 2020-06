Oppositiepartijen ijveren voor degelijk hemelwaterplan: “Situatie wordt stilaan onhoudbaar” Toon Verheijen

13 juni 2020

07u43 4 Hoogstraten De oppositiepartijen Anders uit Hoogstraten, Proveussel uit Rijkevorsel en Groen uit Merksplas slaan de handen in elkaar om de droogte tegen te gaan. Ze doen een oproep aan hun gemeentebesturen om alvast lokaal een fatsoenlijk plan uit te werken. “De Liereman in brand, code rood voor natuurdomeinen, een captatieverbod in heel Vlaanderen: het is duidelijk dat er iets moet gebeuren.”



Het is een duidelijke vaststelling dat de droogte de laatste jaren toeneemt. Ook vorig jaar was er al een captatieverbod en dit jaar weer opnieuw. “Er is dus nood aan actie om de waterhuishouding weer in orde te krijgen”, vertellen Diede Van Dun (Proveussel), Jan De Bie (Groen Merksplas) en Maarten Leemans (Anders). “Vlaanderen rekent op steden en gemeenten om het verschil te maken. Een degelijk hemelwaterplan is de enige oplossing.” Om hun plan kracht bij te zetten, trokken ze voor een ludieke actie naar het punt waar de Mark onder de drukke N124 gaat, op de grens van Merksplas en Wortel (Hoogstraten) en waar ook blijkbaar Rijkevorsel in een kleine punt aan de twee gemeenten grenst. De vaststelling was duidelijk: het water stond zelfs niet aan het laagste streepje van de peilstok. “Wij ijveren voor een plan dat mikt op hergebruik van regenwater, ontharding en meer infiltratie. Zonder plan stevenen we af op een nieuwe crisis en dat kunnen we niet maken.”

Impact

De impact wordt zwaar onderschat en de situatie is onhoudbaar zeggen de partijen. “Onze besturen moeten inzetten op actieve informatie- en sensibiliseringscampagnes rond watergebruik”, zeggen de drie. “In Hoogstraten worden vergunningen beperkt in de tijd, dat is een eerste stap, maar er moet een duidelijke afbouw komen wat betreft grondwaterwinning. Water dat wordt opgepompt tijdens bouwwerken loop maar al te vaak gewoon de riolering in. Dit water zouden we in de eerste plaats zo veel mogelijk opnieuw ter plekke moeten laten infiltreren. Als dat niet kan moet het opgevangen worden.”

Subsidie

De drie partijen hebben een heel uitgewerkt plan klaar. “Onze besturen moeten werken aan een subsidieregeling om eigenaars aan te zetten te ontharden (parkings, opritten, terrassen) en regenwater te laten infiltreren of te hergebruiken. Ook nieuwe verharding bij bouwprojecten of bestaande woningen moet beperkt worden. Hierdoor wordt het regenwater niet afgevoerd naar de riolering en kan het lokaal gebruikt worden en/of insijpelen. We moeten kleine landschapselementen die het bufferen van water bevorderen opnieuw aanplanten of herstellen. Bijkomende houtkanten, grondbedekkers, stuwtjes in grachten en het behouden/herstellen van moerassen kunnen ervoor zorgen dat meer water wordt vastgehouden. Ook private eigenaars kunnen hiertoe aangezet worden via premies. Een hemelwaterplan met de focus op maximale infiltratie en aanleg lokale watervoorraden. Dat is er nodig. Enkel regenwaterputten steken, gaat niet voldoende zijn.”