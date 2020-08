Oppositiepartij Anders hekelt verkeersplan voor nieuwe verkaveling Zuid-Oost Toon Verheijen

30 augustus 2020

Ook oppositiepartij Anders is niet meteen een grote voorstander van de nieuwe verkeersafwikkeling voor de verkaveling Zuid-Oost-Centrum. Ze hekelen het feit dat bepaalde delen van de wijk niet gehoord zijn.

Het stadsbestuur verklaarde op de jongste gemeenteraad nog dat het enorm hard werk had geleverd om in het dossier de meest gunstige oplossing te vinden. Eerder liet CD&V al een beetje haar ongenoegen blijken al schoot die partij het plan zeker niet helemaal af. De andere oppositiepartij Anders haalt nu ook stevig uit. “De goedgekeurde verkeersafwikkeling houdt onvoldoende rekening met de bewoners van de wijken Houvast en Buizelhoek”, zegt Raadslid Maarten Leemans (Anders). “Bovendien zijn de bewoners van deze laatste in dit dossier helemaal niet gehoord terwijl zij waarschijnlijk wel het sluipverkeer zullen moeten slikken.”

Sluiproute

Net als CD&V betreurt Anders dat er de mogelijkheid tot een sluiproute blijft bestaan. “Het plan dat nu voorligt geeft bestuurders de kans om de Vrijheid te mijden door de nieuwe wijk te gebruiken en via de Remi Lensstraat, Heilig Bloedstraat, Hoge Lammens, Achtelsestraat, Salm-Salmstraat, Kasteelbeekstraat, Groenewoud, Antoon De Lalaingstraat en Lindendreef naar de Gelmelstraat richting Wortel te rijden. En dat zonder een overtreding te maken. Navigatie-apps zoals Waze en Google Maps zullen daar ongewild aan toe bijdragen.” De partij vraagt zich ook af of zonder handhaving de enkelrichtingstraten wel zin hebben. “Zonder handhaving zal dit echter dode letter blijven. Dat kan ik als bewoner van een veel langere straat die al jaar en dag enkelrichting is getuigen. Voor de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de nieuwe en bestaande wijken is er voor ons dan ook geen enkele reden om de knip in de Remi Lensstraat en de Hoge Lammens op te heffen. Maar het vraagt moed van een bestuur om te kiezen voor het algemeen belang tegen het persoonlijk belang van de hardste roepers in.”