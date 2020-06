Oppositie kraakt herstelplan ‘Hoogstraten Herstart' af: “Sociaal zwakkeren en zorgpersoneel zitten niet te wachten op grote terrassen en autoloze zondagen” Toon Verheijen

22 juni 2020

21u29 6 Hoogstraten De oppositiepartijen Anders en CD&V hebben het herstelplan dat de meerderheid heeft opgesteld nagenoeg volledig de grond in geboord. Het verweet de meerderheid ook om gewoon enkele punten uit het meerjarenplan nu als coronamaatregelen te presenteren. “Waar is de aandacht voor de gewone burger? Het zorgpersoneel? De sociaal zwakkeren? Wees gerust, die zijn met veel meer dan de horeca of de marktkramers.”

Het stadsbestuur van Hoogstraten stelde eind vorige week een herstelplan voor (lees het hier) aan de fractieleiders en stuurde daarna ook een mededeling de ether in. Na een kwartier palaveren op de gemeente of het herstelplan al dan niet mocht voorgesteld worden, werd toch een toelichting gegeven. De kritiek van de oppositie was snoeihard. “Heel wat domeinen zijn gewoon nog niet ingevuld”, zeggen Dimitri Van Pelt, Fons Jacobs en Maarten Leemans (Anders). “Ja er worden heel wat maatregelen genomen, maar die zijn eerder symbolisch. Nobel, maar absoluut niet genoeg. Citymarketing, een plan voor De Mosten, toeristische initiatieven. Allemaal heel mooi, maar die geven niet de broodnodige zuurstof nu. Het zijn gewoon wat punten uit het meerjarenplan die nu onder het mom van coronamaatregelen erdoor worden gedrukt.”

Géén aandacht

De kritiek van de oppositie ging nog een stapje verder. “Waar zijn de maatregelen voor onze inwoners ? Voor de mensen uit het zorgveld? Voor de sociaal zwakkeren? Voor hen die bijvoorbeeld economisch werkloos waren? Wees gerust die zijn met véél meer dan de horeca en de marktkramers, maar ze worden gewoon niet vernoemd. Ah ja, de inwoners krijgen misschien in het najaar iets. Neem het van ons aan: heel wat mensen zitten niet te wachten op grote terrassen, autoloze zondagen. Wij hebben het gevoel dat met dit plan er enkel aandacht is voor de ondernemers. Het is een afkooksel van het meerjarenplan met links en rechts eens een aalmoes. Er wordt niéts structureels ondernomen voor de minderbedeelden in onze maatschappij. Dit is absoluut géén globaal plan. Hadden we mee mogen nadenken hadden er veel meer mensen aan bod kunnen komen.”

Wél genoeg aandacht

Ook CD&V had dezelfde punten van kritiek. Volgens de meerderheid is het echter wél een goed plan. “Ja dit plan is nog niet af”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “Ja we gaan zeker nog veel dingen doen voor onze inwoners én het zorgpersoneel. Maar we moeten ook even kijken wat ze Vlaams en Federaal nog gaan doen. Hadden we verder willen staan ? Ja, maar we hebben ontzettend hard gewerkt. Kan het beter? Ja zeker ?”