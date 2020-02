Oppositie haalt slag thuis: erfpachtovereenkomst met zaal Pax ingetrokken wegens te veel onduidelijkheden Toon Verheijen

25 februari 2020

08u35 3 Hoogstraten De oppositie heeft haar ‘slag’ thuisgehaald in de discussie rond de erfpachtovereenkomt die het stadsbestuur heeft afgesloten met het bisdom voor het bouwen van het De oppositie heeft haar ‘slag’ thuisgehaald in de discussie rond de erfpachtovereenkomt die het stadsbestuur heeft afgesloten met het bisdom voor het bouwen van het Cultuurhuis op de site Pax . De oppositie hamerde op het niet waterdicht zijn van de overeenkomst en na een schorsing op de gemeenteraad besloot de meerderheid het dossier in te trekken.

Vorige maand werd het dossier rond het DBFM (ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden) van het nieuwe cultuurhuis opgestart waarbij de stad opzoek kan gaan naar een private partner. Een tweede dossier is ervan losgekoppeld en dat gaat over de erfpachtovereenkomst die de stad heeft afgesloten met het bisdom voor de site Pax. Die geldt voor een periode van dertig jaar en is eventueel twee maal verlengbaar. Wanneer het bisdom na dertig (of zestig) jaar zou zeggen dat ze niet meer verlengen, dan wordt het gebouw hun eigendom én kan zelfs de stad gedwongen worden om de kosten van de sloop op zich te nemen. “We begrijpen dit dus eerlijk gezegd niet”, klinkt het zowel bij oppositiepartij Anders als CD&V. Tinne Rombouts was redelijk scherp. “We betalen een jaarlijkse canon van 36.000 euro en dus bijna 4 miljoen euro als we de volle 90 jaar uit doen. Dat komt bovenop de bouwkost en dergelijke. We hebben echt het gevoel dat dit dossier snel-snel-snel is doorgevoerd. Dit staat echt op drijfzand.”

Rechtbank

En dat drijfzand waarop zowel CD&V en Anders doelen is het feit dat het bisdom na dertig jaar kan beslissen de erfpachtovereenkomst niét te verlengen. “Niet waar, want dan kunnen we naar de rechter stappen”, aldus Roger Van Aperen (N-VA). “We hebben wel degelijk de aankoop overwogen, maar dat wil het bisdom niet. Ze hebben wel gezegd dat de site altijd ten dienste van de gemeenschap moet blijven.”

Vertrouwen

Waarop zowel Maarten Leemans en Tinne Rombouts de schepen tot orde roepen. “Een rechtbank zal alleen tussenkomen als er voor het einde van de dertig jaar de erfpacht zou opgezegd worden. Vanaf de eerste dag na het verstrijken van die termijn en het wordt opgezegd, zal geen enkele rechtbank nog tussenkomen. We hebben dus geen enkele zekerheid dat we over dertig jaar nog over de site kunnen beschikken. Je kan misschien wel vertrouwen hebben dat het goedkomt, maar niemand weet hoe het bisdom eruit gaat zien over dertig jaar, welke mensen er in gaan zitten en of ze eventueel niet in geldnood zitten.”

Waarop het stadsbestuur na een schorsing moest toegeven dat er lacunes waren. “We zullen opnieuw met het bisdom en dekenaat proberen samen zitten en dingen opnieuw bespreken. We zullen zien wanneer we met het dossier terugkomen.”