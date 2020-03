Opnieuw zwaar verkeersongeval in staart van file door grenscontroles op E19: één dode en twee gewonden Toon Verheijen

31 maart 2020

16u31 29 Hoogstraten In de dagelijkse file aan de grensovergang op de E19 richting Nederland zijn vier vrachtwagens en een bestelwagen betrokken geraakt bij een ongeval. De snelweg is volledig afgesloten. Een van de bestuurders van de vrachtwagens, een Nederlander, is overleden. Een andere bestuurder liep zware verwondingen op.

“Het verkeer moet de snelweg verlaten via de afrit Meer”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “De bedoeling was om ze via de lokale wegen af te leiden naar Nederland om daar de snelweg weer op te laten rijden, maar enkele grensovergangen zijn fysiek afgesloten waardoor we nog moeten bekijken hoe er best gereden wordt.” De afhandeling van het ongeval kan enkele uren in beslag nemen omdat er sprake is van geknelden in de voertuigen en er zouden ook vloeistoffen lekken uit enkele van de vrachtwagens.

Het ongeval is veroorzaakt door één vrachtwagen die achteraan inreed op de file. Die vrachtwagen duwde de drie andere vrachtwagens en de bestelwagen tegen elkaar. “De bestuurder van de vrachtwagen die achteraan inreed op de file is helaas overleden", zegt een woordvoerder van de federale politie. “Een tweede persoon liep zware verwondingen op en een derde kwam er vanaf met lichte verwondingen.”

Eerder deze week waren er ook al ongevallen op de E19 in Brecht en Loenhout. Die ongevallen gebeurden ook in de start van de files door de grenscontroles.