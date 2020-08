Opletten geblazen: oplichters misbruiken COVID-19 om bankkaartgegevens te ontfutselen Toon Verheijen

07 augustus 2020

11u58 0 Hoogstraten Een inwoonster van Meer heeft vrijdagmorgen een telefoontje gekregen dat ze besmet zou zijn door corona en dat ze een test moet ondergaan. Tijdens de conversatie vroeg de beller plots om betaalkaartgegevens en zei hij dat de vrouw 50 euro moest betalen. “Ik wil vooral de kwetsbare groepen waarschuwen want zij zullen er misschien intrappen”, vertelt ze. Op verschillende andere plaatsen duiken gelijkaardige meldingen op.

Oplichters lijken een nieuwe manier te hebben gevonden om mensen op te lichten en misbruiken daarvoor corona. Een inwoonster van Meer was vrijdagmorgen aan de beurt en wil iedereen waarschuwen. “Ik kreeg een vriendelijke persoon aan de lijn die me meldde dat ik waarschijnlijk in de buurt van iemand geweest was die positief is getest op COVID-19. Ik moest me zeven dagen afzonderen en een test ondergaan. Toen ik vroeg wie de persoon was, konden ze dat niet zeggen want dat was ‘vertrouwelijk’.”

Bankkaartgegevens

De beller ging daarna verder en zei dat er binnen de 72 uren getest moest worden en vroeg eerst het adres, zodat ze de testkit zouden kunnen opsturen. De Meerse begon dat al verdacht te vinden, maar gaf toch het adres. “Maar toen vroegen ze plots ook om de betaalkaartnummer en alle andere belangrijke gegevens want ik moest via de betaalkaart ook 50 euro overmaken. Toen ik de opmerking maakte dat ik dacht dat het gratis was, gaven ze de opmerking dat de 50 euro bestemd waren voor de testkit en de testresultaten. Ze bleven ook aandringen. Ik moest het geven want het was heel belangrijk en ze dreigden met boetes als ik het niet zou naleven. Ik ben uiteindelijk afgehaakt en hoop dat ze niet te veel slachtoffers maken.”