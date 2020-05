Op 1 maand tijd 23 inbraken in tuinhuizen en schuren in Hoogstraatse deelgemeenten Toon Verheijen

08 mei 2020

17u13 0 Hoogstraten De politiezone Noorderkempen waarschuwt voor een schijnbaar nieuwe trend in onze regio. Sinds eind maart tot begin mei werd er op ongeveer één maand tijd 23 inbraken gepleegd in schuren en tuinhuizen.

De afgelopen weken werd de politiezone geconfronteerd met inbraken in schuren en tuinhuizen. Zo werd er tussen eind maart en begin mei op 23 plaatsen in Hoogstraten, Meer, Meerle en Meersel-Dreef ingebroken. Hierbij werden onder meer tuinmachines, fietsen en diverse gereedschappen gestolen. De daders benaderen de percelen vaak via de achterkant door aanpalend weiland, bos of akkers waarbij omheiningsdraden worden doorgeknipt.

Tips welkom

“Naast de inspanningen van onze diensten voor het extra toezicht kunt ook u ons helpen deze dieven te vatten”, klinkt het bij de politie. “Wees extra alert en meldt verdachte gedragingen, verdachte voertuigen of verdachte situaties onmiddellijk bij de politie (101).”

Preventietips

De politie geeft nog enkele preventietips mee.

- Sluit uw tuinhuis of garagebox steeds slotvast af, ook al bent u maar even weg. Voor een dief is 1 minuut voldoende.

- Laat uw poort niet openstaan (ook al bent u thuis) zodat gelegenheidsdieven niet zomaar kunnen zien wat er in de garage staat.

- Registreer serienummers van tuingereedschap

- Afwezig? Geef je woning een bewoonde indruk, bijvoorbeeld door middel van schrikverlichting of een tijdschakelaar.

- Vraag buren en kennissen om een oogje in het zeil te houden.

- Houdt ook bij de buren een oogje in het zeil.