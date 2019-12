Ook in de winter is De Mosten de moeite: curlingbanen, kerstmarkt en nieuwjaarsduik voor goede doel Toon Verheijen

12 december 2019

14u44 0 Hoogstraten Curling op kunststof, een tijdelijke binnenspeeltuin met springkastelen, een kerstmarkt, een nieuwjaarsduik voor het goede doel en om de twee weken een brunch. De gebroeders Lenaerts proberen ook in de winter het recreatiedomein De Mosten aantrekkelijk te maken. “Vooral op zondag zit het hier al aardig vol”, klinkt het.

De gebroeders Lenaerts kregen in 2018 de concessie voor de horecazaak op De Mosten in handen en proberen sindsdien het recreatiedomein nog aantrekkelijker te maken. Ze baatten al langer Goodlife Cablepark uit en sinds deze zomer is er ook het reusachtige klimparcours.

Curling

Allemaal goed voor in de zomer uiteraard, maar om nu ook de winter aantrekkelijk te maken, pakken ze opnieuw uit met enkele nieuwigheden. “We hebben nu op ons terras twee banen aangelegd voor ‘Eisstock Curling”, vertellen Bram, Ruud en Simon Lenaerts. “Eigenlijk een combinatie tussen curling en petanque en dan niet op ijs, maar op kunststof. De banen liggen er nu een tweetal weken en zijn best een succes. Ideaal om in groep te spelen, er gezellig iets bij te drinken en te eten. En ook kinderen van pakweg 6 of 7 jaar kunnen het ook spelen. Je kan er gewoon curling op spelen, maar net zo goed een speciale versie van petanque of 301 zoals in vogelpik. We laten de banen tot maart liggen.”

Kerstmarkt

Dit weekend organiseren de broers de tweede editie van hun ‘Kerstbazaar’. “Vorig jaar hadden we negen standhouders en nu zijn het er al dertien”, klinkt het. “Ze bieden allemaal zelfgemaakte cadeautjes aan zoals keramiek, tassen, juwelen, textiel of schilderijen. Tegelijkertijd kan iedereen ook iets blijven drinken uiteraard. We hebben sinds kort ook een extra tent aan het gebouw geplaatst waar we een soort van pop-up binnenspeeltuin hebben gecreëerd met springkastelen en enkele vintage zithoekjes. Om de twee weken organiseren we overigens ook een brunch.”

Nieuwjaarsduik

Voor de ijsberen is er dan weer op 5 januari de nieuwjaarsduik in de zwemvijver van De Mosten. De bedoeling is dat de ‘duikers’ zich laten sponsoren voor hun sprong in het water. De opbrengst gaat naar een goed doel en dat is dit jaar Stichting De Kleine Strijders uit Hoogstraten. “Vorig jaar hadden we 110 deelnemers en nog eens dubbel zoveel toeschouwers”, vertellen de broers. “We hopen op minstens een even groot succes. We openen die dag om 13 uur de deuren en de bedoeling is dat we om 15 uur in het water springen. Deelnemers kunnen via onze facebookpagina een sponsorlijst afdrukken die ze net voor de duik samen met het geld kunnen afgeven.” Daarnaast neemt Treehouse Bar ook nog deel aan de Winterse Bierwandeling, is er de speurneuzentocht speciaal voor kinderen en start ook de Aschputtenwandeling van Natuurpunt op De Mosten.

