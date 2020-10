Ongeval met bus en auto ter hoogte van op- en afrittencomplex E19 tussen Loenhout en Hoogstraten Toon Verheijen

01 oktober 2020

18u12

Een kleine bus en een personenwagen zijn donderdag in de late namiddag op elkaar gebotst op de Hoogstraatseweg ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de E19 tussen Loenhout en Hoogstraten. Een van de inzittenden liep daarbij zware verwondingen op en moest door de hulpdiensten bevrijd worden. “De kleine bus was op weg van Loenhout naar Hoogstraten", zegt Patrick De Smedt van de politiezone Grens. “Vanuit de tegenovergestelde richting kwam een Nederlands voertuig. De bestuurder daarvan, een man van 33 jaar, wilde de snelweg opdraaien richting Breda maar werd gegrepen door de bus. Het voertuig belandde op de afrit van de snelweg. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd, maar zijn moeder die naast hem zat - een dame van 62 jaar - moest door de brandweer bevrijd worden. Ze is met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. In de bus zaten naast de chauffeur nog vier kinderen, maar die bleven ongedeerd en zijn opgehaald.”