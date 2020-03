Onbetaalde tankbeurt breekt dealer zuur op: politie vindt grote hoeveelheden drugs na crash tijdens achtervolging Jef Van Nooten

06 maart 2020

11u49 0 Hoogstraten Na een achtervolging vanuit Nederland Na een achtervolging vanuit Nederland crashte een 26-jarige Fransman op 5 januari met zijn auto in de transportzone in Meer (Hoogstraten). In de auto werden wapens en een grote hoeveelheid drugs aangetroffen. De man riskeert nu een gevangenisstraf van 20 maanden.

De Fransman kon op 5 januari kort voor middernacht worden opgepakt. Aan de achtervolging die er aan vooraf was gegaan, kwam een abrupt einde toen de man met zijn Seat uit de bocht ging, op een betonnen muur botste en tegen een bestelwagen tot stilstand kwam. De achtervolging was in Nederland gestart nadat hij in Dordrecht zijn auto had vol getankt en was weggereden zonder te betalen.

Vuurwapen

“Na de crash werden in de wagen grote hoeveelheden drugs aangetroffen, net als een vuurwapen, peperspray en een mes”, verduidelijkt de aanklager.

De drugsvangst bestond onder meer uit 226 gram cannabis, 83 gram hasj, 32 cannabis lolly’s, en 6 gram cocaïne. Zowel de hoeveelheid als de aanwezigheid van een weegschaaltje wijzen volgens het openbaar ministerie op handel. De bestuurder riskeert een gevangenisstraf van 20 maanden.

Weegschaal

“Toch was alles voor eigen gebruik”, reageert de advocate van de man. “Hij was net in Nederland een voorraad gaan inslaan. De weegschaal diende om de drugs voor zichzelf af te wegen.”

Niet veilig

Ook voor de wapens had de man uit een uitleg: “De man woonde in zijn wagen. Het mes was om te kunnen eten, de peperspray omdat hij zich ’s nachts niet veilig voelde in zijn auto. De revolver was een speciaal collector’s item. Hij wist niet dat hij daar een vergunning voor nodig had.”

Vonnis op 20 maart.